José María Almoguera desvela, en su debut como modelo, que ha hablado con su madre tras su entrevista en '¡De Viernes!'

Dando un paso al frente para la reconciliación con su madre aunque reconoce que antes de retomar su relación necesita "sanarse", José María Almoguera hacía un sorprendente ofrecimiento a Carmen Borrego durante su entrevista en '¡De Viernes!'. Arrepentido por no haberla dejado ejercer como abuela en los últimos meses, le tendía la mano en directo para que a partir de ahora pueda ver y disfrutar de su nieto. Una oferta a la que al colaboradora reaccionaba llamando al programa y dejando completamente descolocado a su hijo con su respuesta: "No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio" sentenciaba dolida. Una inesperada y durísima actitud la de Carmen con su hijo que sin embargo no ha frenado su incipiente acercamiento para que pueda ejercer de abuela, como José María ha revelado en su reaparición ante las cámaras. Cada vez más cómodo en su faceta de personaje mediático, el nieto de María Teresa Campos ha debutado como modelo de la mano del diseñador Félix Ramiro, acaparando todas las miradas en un desfile en el que vimos a otros rostros conocidos como Pipi Estrada, Arantxa de Benito, Yola Berrocal, Yulen Pereira o Sonia Monroy. Sin el apoyo de nadie de su familia en su primera vez sobre una pasarela, el sobrino de Terelu Campos se ha mostrado algo nervioso aunque encantado con la experiencia: "Siempre estás nervioso cuando haces cosas nuevas, es lógico, pero aquí en este sitio tan bonito ha sido muy fácil. Desfilar ha sido un poco extraño para mí pero bastante bien, la verdad, aunque es lógico que estuviese rígido". "De momento tengo que digerir esto y ya mañana veré qué tal me siento después. Voy un poco rápido sí, la verdad" ha reconocido cuando le hemos preguntado qué será lo próximo que hará tras conceder exclusivas, sentarse en un plató y desfilar como modelo, experiencias que admite que nunca se imaginó que viviría en primera persona. Conciliador aunque ha dejado claro que no ha echado de menos a ningún miembro de su familia en su debut en el mundo de la moda, José María se ha pronunciado tras la llamada de Carmen a '¡De Viernes!', asegurando que "es normal" que su 'reencuentro' televisado con su madre tras decirle que podría ver a su nieto no fuese como imaginaba. "Cuando estás nervioso es lo que pasa" ha expresado, justificando la dureza de su madre al dejar claro que antes de ejercer como abuela tienen que hablar muchas cosas. Sin embargo, sí confiesa que aunque "no me da pena tampoco", "esperaba otra cosa simplemente" de su madre, ya que creyó que se pondría contenta al escucharle decir que podía ejercer de abuela después de meses reclamando públicamente poder ver al pequeño. "Entiendo que se arrepienta de la llamada" ha sentenciado, dejando claro que no le importa que su progenitora hable sobre este tema en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver' Sobre si han hablado tras la llamada en directo, y aunque en un principio José María ha afirmado que "las cosas están como se quedaron el otro día y no va a cambiar nada", finalmente ha acabado por revelar que sí ha tenido contacto con Carmen este fin de semana: "Hemos hablado para ver cómo hacemos lo del niño y ya está" ha explicado, desvelando que a pesar de que por el momento no quiere tener relación con su madre, sí tendrá que verla "porque al niño se lo tendré que llevar yo". "Espero que su reacción sea mejor que las anteriores" ha añadido lanzando así un sutil dardo a la tertuliana, insitiendo en que él en ningún momento ha dicho que no quisiese reconciliarse con Carmen, sino simplemente "que necesito tiempo". "Ahora mismo es pronto para decir nada, de momento estoy haciendo cositas para mantenerse uno ocupado, aprendiendo cosas nuevas e intentando evolucionar un poco" ha confesado, dejando en el aire si podrá perdonar a su madre. ¿Qué le ha dicho su exmujer Paola Olmedo sobre su entrevista en '¡De Viernes!' y la inesperada llamada de su madre? Como ha revelado bastante esquivo, "no he tenido la oportunidad de hablar con ella". Tampoco ha hablado con su prima Alejandra Rubio, de la que ha preferido no decir nada, dejando en el aire si tiene o no buena relación con ella y qué le parece que le haya recriminado que el tiempo que su madre ha perdido de ejercer como abuela no vuelve.

Compartir nota: Guardar