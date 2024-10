El Senado de Brasil aprueba elección de Gabriel Galipolo, aliado de Lula, como gobernador del banco central

La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil ha aprobado este martes el nombramiento de Gabriel Galipolo como gobernador del Banco Central, preparando la votación definitiva en el pleno que se espera que tenga lugar en cuestión de horas. Los miembros de la comisión votaron unánimemente a favor de Galipolo, actual director de política monetaria del banco central. Galipolo obtuvo la aprobación tras decir a los legisladores que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva le había indicado que tendría libertad para tomar decisiones sin interferencias políticas. "Cada vez que el presidente se reunía conmigo o me llamaba, era para decirme 'estarás completamente a gusto conmigo. Nunca te preguntaré nada de antemano, ni interferiré jamás. Tendrás total libertad para tomar decisiones según tu criterio. Siempre te mostraré respeto", ha explicado Galipolo. Se espera que los senadores brasileños aprueben el nombramiento de Galipolo para dirigir la política monetaria de la mayor economía de América Latina. Sustituiría a Roberto Campos Neto y tomaría las riendas de un banco que interrumpió una campaña de flexibilización en junio e inició un ciclo de subidas de tipos en septiembre. El banco central tiene autonomía desde 2021, lo que significa que Lula puede oponerse a las decisiones de los responsables políticos, pero no puede obligar al consejo a seguir sus directrices. En varios momentos de la comparecencia, Galipolo fue preguntado sobre cómo reaccionaría si el presidente izquierdista exigiera tipos más bajos, y un senador le preguntó por su "coraje". En los últimos meses, Galipolo ha intentado ganarse la credibilidad de los inversores forjándose una reputación de halcón de la inflación que no teme subir los costes de los préstamos y que está dispuesto a hacer "lo que haga falta" para controlar el crecimiento de los precios. Desde que asumió su actual cargo en 2023, Galipolo también ha destacado como hábil negociador y por su estilo más coloquial durante los discursos.

