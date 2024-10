Crónica del Chelsea - Real Madrid: 3-2

El Real Madrid femenino ha caído este martes ante el Chelsea en Stamford Bridge (3-2) en su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2024-25, en el que el conjunto blanco marchó a remolque, lastrado por un gol en propiar puerta y un penalti en contra, pero soñó con sacar algo positivo gracias al postrero tanto de Linda Caicedo. Un autogol de Sheila García a los dos minutos de partido ponía las cosas cuesta arriba para las de Alberto Toril, que se complicaron el panorama antes de la media hora con un penalti que el conjunto 'blue' transformó sin problemas. Alba Redondo recortó distancias antes del intermedio, pero en la reanudación las inglesas volvieron a ampliar su renta. El gol de Caicedo en el 84 mantuvo la esperanza para las blancas, que finalmente murieron en la orilla. Apenas dos minutos después del pitido inicial, en la primera llegada a puerta del encuentro, Wieke Kaptein cabeceó un centro al área y el balón tocó en Sheila García, que introdujo el balón en su propia portería (min.2). Poco más tarde, Mayra Ramírez evidenciaba el dominio inglés en una gran jugada en la que Misa acabó atrapando el esférico. A pesar de todo, antes del cuarto de hora y en un saque de esquina, María Méndez tuvo el empate en un cabezazo que se marchó por encima del travesaño. Caroline Weir también se animó con un disparo que frenó la atenta guardameta Zecira Musovic. En el minuto 26, Lucy Bronze cayó en el área derribada por la defensa blanca y la colegiada señaló el punto de penalti. Desde los once metros, la noruega Guro Reiten puso la pelota lejos del alcance de Misa para ampliar la renta de las de Sonia Bompastor (min.27). Sin embargo, el conjunto de Alberto Toril reaccionó antes de encarar el túnel de vestuarios en una jugada de Olga Carmona; la lateral puso un centro al corazón del área al que no llegó Athenea del Castillo pero sí Alba Redondo, que se encargó de alojar el esférico en el fondo de las mallas (min.39). En la reanudación, el Chelsea retomó el control del choque y asedió de nuevo el área rival, y Mayra Ramírez se encargó de asestar el golpe definitivo al equipo madridista; Lauren James colgó un balón en el área y la colombiana apareció para, con un testarazo, meterlo dentro de la portería (min.53). El Real Madrid intentó generar espacios para tratar de sorprender al conjunto 'blue', y los cambios de Toril surtieron efecto. En el minuto 84, la combinación de Weir y Eva Navarro, que poco antes había ingresado en el terreno de juego, llegó a las botas de Linda Caicedo, que solo tuvo que empujarla para acercar a las madridistas en el luminoso. Sin embargo, la reacción no dio para más. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CHELSEA, 3 - REAL MADRID, 2 (2-1, al descanso). --ALINEACIONES: CHELSEA: Musovic; Bronze, Bright, Bjorn, Baltimore (Lawrence, min.66); Kaptein (Hamano, min.66), Nusken, Lauren James (Mpomé, min.89); Rytting Kaneryd (Jean-François, min.75), Mayra Ramírez (Beever-Jones, min.66) y Reiten. REAL MADRID: Misa; Sheila García (Ohiane Hernández, min.88), Lakrar, María Méndez, Olga Carmona; Tere Abelleira (Linda Caicedo, min.63), Angeldal, Leupolz; Weir (Moller, min.89), Alba Redondo (Feller, min.74) y Athenea del Castillo (Eva Navarro, min.74). --GOLES: 1-0, min.2: Sheila García, en propia puerta. 2-0, min.27: Reiten, de penalti. 2-1, min.39: Alba Redondo. 3-1, min.53: Mayra Ramírez. 3-2, min.84: Linda Caicedo. --ÁRBITRO: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a Tere Abelleira (min.61) por parte del Real Madrid. --ESTADIO: Stamford Bridge.

