Carmen Borrego se da un capricho tras su inesperada respuesta al acercamiento de su hijo

Para sorpresa de propios y extraños, y cuando todos creíamos que se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para dar la estocada final a su relación con su madre, José María Almoguera dejaba la puerta abierta a una reconciliación y confesaba que le gustaría que Carmen Borrego viese a su nieto y ejerciese de abuela, como tantas veces le ha pedido públicamente la tertuliana. Una inesperada oferta que dejaba totalmente descolocada a la hermana de Terelu Campos, que llamaba en directo al programa para frenar en seco a su hijo y dejar claro que quizás es ella la que no quiere ahora un acercamiento: "Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, muchas cosas de las que hablar. Le agradezco el ofrecimiento que me ha hhecho porque los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros". "Sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio" aseguraba rotunda, dejando a José María sin palabras. "No me esperaba este tono, pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así" reconocía nervioso, dejando en el aire si esa conversación con su madre para poner las cartas sobre la mesa y solucionar su conflicto se producirá o no antes de que Carmen pueda ver a su nieto. Mientras José María se refugia en las dos mujeres con las que comparte piso en Madrid tras su separación de Paola Olmedo, la hija de María Teresa Campos ha reaparecido tranquila y arropada por su gran apoyo, su marido José Carlos Bernal, disfrutando de un paseo por una de las zonas más exclusivas de la capital. Intentando olvidarse por unas horas de su complicada relación con su hijo, Carmen entraba en una conocida joyería del barrio de Salamanca, de donde salía minutos más tarde tras haber estado mirando algunas joyas con las que sobrellevar mejor este complicado trance tras haber dejado en el aire si su conflicto familiar tiene relación tras el paso al frente de José María.

