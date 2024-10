Carmen Borrego pide perdón a su hijo por su tensa llamada en '¡De Viernes!'

Carmen Borrego sorprendía a propios y a extraños al entrar en directo en '¡De Viernes!' durante la entrevista de su hijo José María Almoguera, después de que el joven aceptase su error al no dejarla ejercer como abuela en los últimos meses y le tendiese la mano para poder disfrutar de su nieto Marc como no ha podido hacer hasta ahora. Lejos de mostrarse feliz por este paso al frente de su hijo, la colaboradora se mostraba muy dura con José María y dejaba claro que todavía tenían muchas cosas que hablar y solucionar, y que aunque era el hombre de su vida, no lo sería a cualquier precio. Una inesperada reacción tras la que Carmen ha reaparecido arrepentida, entonando el mea culpa y disculpándose públicamente con su hijo por su actitud en su llamada. Este martes la tertuliana ha roto su silencio en 'Vamos a ver' para pedir públicamente perdón al joven: "Lo siento mucho, me equivoqué y no volverá a ocurrir. Llevo muchos malos días y muchas malas noches, pero ese día para mí fue tremendo". "Llevaba un día terrible, pido perdón por la llamada y desde aquí quiero darte las gracias hijo mío por el ofrecimiento que me has hecho. Estoy súper contenta de poder reencontrarme con mi nieto que es lo que tanto he pedido, y espero el momento con los brazos abiertos" ha confesado emocionada. Dejando claro que nada hay de cierto en que hizo la llamada desde un restaurante y que no estaría en las mejores condiciones -algo que ha contado Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos... Shhh', la colaboradora ha explicado que aunque había salido a cenar, cuando realizó la llamada "estaba en casa en la cama". "Mi hijo no ha sido un niño que exprese bien sus sentimientos, pero cuando una madre está tan tocada como estoy yo, pues me hubiese gustado un poco de emoción" ha admitido. "Llevaba un día tremendo, me pasé la noche llorando y ya he pedido disculpas. No creo que tenga mal tono hacia él, pero creo que en ese momento era más importante el ofrecimiento que mis sentimientos, así que pido disculpas. No quiero seguir hablando del tema, ya está" ha zanjado, dejando claro que no quiere volver a pronunciarse sobre su llamada a José María. Reconociendo que a ella también le sorprende el cambio que ha dado su hijo, que cada vez más cómodo ante las cámaras se ha convertido en el modelo estrella del desfile de Félix Ramiro este lunes en Madrid, la hermana de Terelu Campos ha asegurado que lo más importante para ella es que su hijo sea "feliz": "Me fascina su cambio porque siempre ha sido muy tímido. Tiene el mismo cuerpo que mi padre y al verlo ahí es como si hubiésemos puesto a mi padre a desfilar". "Me sorpende muchísimo verlo así, aunque durante muchos meses se ha hablado de él y ha decidido tomar un camino y hablar, no sé cuánto durará pero yo no va a retirarle" ha añadido tras ver la última aparición mediática de su hijo. Un evento en el que José María desveló que ya se había puesto en contacto con ella para que pueda ver a su nieto, aunque Carmen se ha mostrado tajante y se ha negado a hablar sobre esta conversación asegurando que "si hablo, si no hablo, si ha ocurrido o si va a ocurrir, eso ha de ser siempre en privado y siempre que lo pueda conseguir para mí eso va a ser privado". "Se ha abierto una puerta y me quiero colar por esa puerta, no quiero dejar nada que no me deje colarme por esa puerta" ha reconocido, esperanzada ante este posible acercamiento a su hijo. Y aunque no ha querido pronunciarse sobre Paola Olmedo porque "es la madre de mi nieto, no tengo nada que decir sobre ella y la voy a respetar", sí ha dedicado unas emotivas palabras a Terelu y a su sobrina Alejandra Rubio por su apoyo incondicional delante y detrás de las cámaras: "Sobre todo a mi hermana, sabes que saldré de está. He salido de cosas peores" ha concluido.

Compartir nota: Guardar