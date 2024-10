Andrés Roca Rey sufre una grave cogida en Las Ventas con Victoria Federica como testigo

Susto para el torero Andrés Roca Rey en la plaza de toros de Las Ventas, durante su participación en la Feria de Otoño de la capital. El diestro sufría una grave cogida durante la lidia del segundo toro de la tarde, el primero de su lote, minutos antes de las siete de la tarde. A pesar del revolcón, el maestro ha terminado la faena llevándose una oreja protestada por el respetable. Una oreja que no ha podido pasear porque nada más terminar la faena, ha entrado en la enfermería. El parte médico reza lo complicado del incidente: herida por asta de toro con dos trayectorias de 15 cm, que produce destrozos musculares y que ha requerido ser intervenido quirúrgicamente y bajo anestesia general, en la propia enfermería de Las Ventas. Según el equipo médico de la misma el pronóstico es grave, lo que le ha impedido continuar con la lidia. No ha sido una tarde de suerte precisamente para Roca Rey, que una vez más ha contado en el tendido con la presencia de sus incondicionales, empezando por Victoria Federica, Tomás Páramo y Pablo Castellano, que han sido testigos de la cogida de su gran amigo, del que han estado pendientes en todo momento. Tal ha sido la preocupación que la nieta del rey emérito no ha terminado de ver el festejo y ha corrido hasta la puerta de la enfermería donde el diestro ha sido atendido de urgencia.

