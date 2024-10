Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en el Pleno del Congreso para informar sobre la crisis migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles 9 de octubre en el Pleno del Congreso para informar sobre las actuaciones realizadas para afrontar la crisis migratoria. La comparecencia ha sido solicitada por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, para que Sánchez informe sobre las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria, así como sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno "para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse una auténtica política de Estado en materia migratoria". Además, el PP quiere que el Gobierno explique las actuaciones del Gobierno ante el impacto de la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, territorial y de las relaciones exteriores de España, así como de las medidas que piensa implementar para evitar la saturación de los servicios públicos. La comparecencia de Sánchez llega en medio de los encuentros que están produciéndose entre el Ejecutivo, el PP y el gobierno de Canarias para desbloquear la Ley de Extranjería, para repartir a menores migrantes no acompañados de territorios con sobresaturación. Precisamente, este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofreció al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que la referencia para el reparto sea la población de cada comunidad autónoma, según fuentes aseguraron fuentes de la negociación a Europa Press. EL PP VE "LEJOS" EL ACUERDO PARA EL REPARTO DE MENORES Desde la dirección nacional del PP ve "lejos" en este momento el acuerdo con el Gobierno sobre el reparto de menores migrantes y se remite al pacto sellado hace tres semanas con el presidente canario, Fernando Clavijo, un documento que, según los 'populares', representa a 14 comunidades autónomas. "Vamos a mantener la discreción de los contactos", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, después de que el Gobierno ofreciera este lunes al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, distribuir los menores por criterio de población. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, avisó este jueves al Gobierno que la crisis que sufre Canarias exige una política migratoria "integral" y no un acuerdo basado solo en el reparto de menores migrantes. Por eso, defendió el acuerdo que firmaron hace tres semanas el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y Fernando Clavijo, y que contempla la activación de los mecanismos que ofrece la UE, como Frontex o la reubicación de los menores no acompañados entre los Estados miembros. Según ha dicho, ahí está el "marco en el que el PP está dispuesto a hablar". En total, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este 2024 han llegado a España de forma irregular 42.231 personas, un 59,1% más que en el mismo periodo de 2023, cuando entraron 26.540. En este tiempo han arribado a Canarias 30.808, lo que supone más del doble (un 105,7%) que en el mismo periodo de 2023, cuando lo hicieron 14.976, según el último balance del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press.

