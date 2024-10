Pablo Urdangarin evita hablar de las polémicas de su abuelo, el Rey Juan Carlos I

Nueva victoria para el equipo de Pablo Urdangarin, que este sábado, 5 de octubre, conseguía alzarse con la victoria con un resultado de 42 a 36 contra el Recoletos Valladolid. El joven contó con el apoyo de su pareja, Johanna Zott, y de la familia de esta que no se quiso perder el partido. El joven, que siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de los escándalos que ha habido en su familia, siguió con el mismo perfil una vez finalizado el partido. Acompañado por Johanna, que también se metía en su vehículo, Pablo evitaba responder a las preguntas sobre las fotografías y los audios que han salido a la luz sobre su abuelo, el Rey Juan Carlos I, y Bárbara Rey. Eso sí, antes de montarse en el coche, la pareja vivió una situación surrealista que nadie se esperaba. Cuando salían del estadio del Granollers, se veían escoltados por un pequeño grupo de hinchas del equipo. Los seguidores del Granollers rodearon a la pareja y les acompañaron hasta el vehículo al grito de '¡Urdangarin!'. Tanto Pablo como Johanna, que no daban crédito a lo que estaban viviendo, no pudieron evitar reírse ante la ocurrencia de los chavales que les escoltaron hasta el coche.

Compartir nota: Guardar