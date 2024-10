Marta López Álamo y Tania Medina desfilan para Cynthia Rowley y Guess en la GCSW 2024

Gran Canaria Swim Week 2024 ha llegado a su tercera jornada este viernes en el recinto de ExpoMeloneras y sobre la pasarela han desfilado las apuestas Primavera Verano 2025 de firmas y diseñadores como las estadounidenses GUESS y Cynthia Rowley; las emergentes Econaked, Monnur y Mare Far Niente; las consagradas Gisela, Starlite y Elena Morales, o la firma italiana Miss Bikini, cada una con apuestas muy distintas pero todas fieles a la excelencia a la que ya nos tiene acostumbrada la pasarela líder europea en su categoría y referente internacional en moda baño, que continuará durante una jornadas más, hasta el 5 de octubre, en Maspalomas. Siguiendo los desfiles desde front-row, han estado opinion leaders como Rocio Osorno, Chincha Rabiña, Omar Sánchez, Gema Betancor, Minerva Hers, Yaiza Mencía, Marta Ibrahim y Amalia Fajardo, amplificando la visibilidad del evento y compartiendo su experiencia en GCSW con sus respectivas comunidades digitales bajo los hashtags #GranCanariaSwimWeek2024 y #GranCanariaSwimWeekbyMC. Desfiles de la tercera jornada de GCSW Econaked reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los océanos mediante el uso de materiales responsables y prácticas ecológicas. La marca no solo promueve moda sostenible, sino que también educa a sus consumidores sobre el impacto positivo de sus decisiones de compra. En su nueva colección, se emplean tejidos reciclados certificados por Oeko-Tex Standard 100, ofreciendo durabilidad y resistencia a los rayos UV, cloro y lociones solares. Econaked celebra la belleza única e individual de cada mujer, creando trajes de baño que aumentan la confianza y la autoestima, promoviendo un mensaje de autoaceptación y empoderamiento. Por su parte, tal y como se ha observado en el desfile, la nueva colección de trajes de baño de MONNUR, Une Brise Mediterranéenne, combina elegancia y serenidad, rindiendo homenaje a la feminidad y el confort. Inspirada en el cine de los años 80 y en recuerdos familiares, la colección celebra la silueta femenina con sofisticación. Cada línea lleva el nombre de un viento mediterráneo como Ponent, Llevant y Tramontana, reflejando la fuerza y suavidad del viento en tejidos fluidos y orgánicos. Con una paleta de colores que evoca el paisaje mediterráneo y detalles de joyería exclusiva, MONNUR ofrece una experiencia de lujo discreto y sensualidad refinada. En cuanto a la colección Mare Far Niente, se inspira en la serenidad del mar y la filosofía italiana del dolce far niente, celebrando la belleza de la relajación y el disfrute del momento presente. Cada pieza está diseñada para ofrecer comodidad y confianza, utilizando tejidos de alta calidad que se ajustan al cuerpo femenino, evocando la libertad y conexión con la naturaleza. Con colores y formas que reflejan la calma del océano, la marca invita a desconectarse del estrés y disfrutar de la belleza simple de la vida, promoviendo un estilo de vida relajado y consciente. Gisela se ha consolidado como una marca referente en lencería y moda íntima para mujeres libres y seguras de sí mismas. A lo largo de los años, ha ampliado su oferta para incluir trajes de baño, ropa de dormir y accesorios. La marca presenta una colección que destaca por combinar comodidad, diseño y calidad, manteniéndose fiel a su esencia mientras se adapta a las nuevas tendencias. Y si hablamos de la nueva colección de Starlite, combina tres líneas en una propuesta versátil y estilizada. La Colección Mare, hecha de tejido de toalla, está dirigida a hombres y mujeres que valoran la comodidad sin perder el estilo. Inspirada en los años 70 y 80, esta línea ofrece una estética relajada y funcional, ideal para quienes llevan un estilo de vida activo, pasando entre la playa y eventos sociales. La Colección Hippie Chic, con bordados exclusivos, captura el espíritu boho-chic del movimiento hippie de los 70. Incluye camisetas, kaftanes y accesorios hechos de algodón suave, con detalles vibrantes y únicos. Por último, la Colección Pop destaca por su elegancia y feminidad, con prendas en popelín de algodón blanco y detalles de cintas de neón y lurex dorado, creando un estilo moderno y casual, perfecto para el verano. La colección Miss Bikini Luxe 2025 fusiona elementos tribales refinados con el estilo 'easy-chic' característico de la marca, ofreciendo una propuesta renovada y versátil. Inspirada en tradiciones culturales y artes textiles de diversas comunidades étnicas, la colección lleva a un viaje multicultural, desde Marruecos hasta América Latina. Las piezas destacan por su homenaje a la artesanía y motivos vibrantes reinterpretados para la mujer contemporánea. La ropa es adecuada tanto para la playa como para la ciudad, con piezas fluidas y convertibles, como faldas que se transforman en vestidos, en tejidos estampados o lisos, perfectas para un verano práctico y estilizado. En cuanto a Cynthia Rowley, marca global de estilo de vida, fusiona la belleza con lo deportivo, destacando prendas listas para usar, trajes de baño y surf, accesorios y otros complementos. Fundada en Nueva York, la marca refleja el espíritu aventurero de su creadora. Cynthia Rowley es pionera del "surf-leisure", con trajes de neopreno y baño producidos con materiales reciclados y tecnología ecológica, destacando su compromiso con la sostenibilidad. La marca busca empoderar a las mujeres, inspirándolas a vivir sin miedo y asumir riesgos, algo que también se refleja en sus diseños y en experiencias como los campamentos de surf CR. La Colección AMARTE SS25 de Elena Morales es una celebración de la vida mediterránea, fusionando arte y moda con un enfoque en la artesanía. Inspirada en los colores del mar y la naturaleza, utiliza tonos como azules, verdes, limas, rojos y metálicos en oro y cobre. Con siluetas fluidas y románticas, la colección destaca por su frescura y femineidad, reflejando la delicadeza y maestría artesanal que define a la diseñadora. Por su parte GUESS da la bienvenida al verano con una emocionante colección de trajes de baño para hombre y mujer, llena de frescura y estilo. Desde básicos esenciales para la piscina hasta coordinados innovadores para lucir fuera del agua, y su nueva línea de ropa de surf para él, esta temporada ofrece una amplia variedad de opciones contemporáneas. Con estampados exclusivos y piezas sostenibles, la colección se presenta en una paleta de colores vibrantes y veraniegos, capturando a la perfección la esencia dinámica y el estilo inconfundible de la marca GUESS.

