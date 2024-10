La Reina Sofía reaparece más seria y tensa que nunca en pleno escándalo por los audios de Don Juan Carlos y Bárbara Rey

Tensa y con una seriedad a la que no nos tiene acostumbrados. Así ha reaparecido este lunes la Reina Sofía tras la publicación de los controvertidos audios en los que el Rey Juan Carlos habla sobre ella, y su nula relación, en una conversación privada con Bárbara Rey a mediados de la década de los 90. Confesando que aunque no se vio forzado a casarse, el matrimonio "le convenía", el Emérito asegura que la Reina está "enfadada" con él y repite en varios momentos de la llamada que no tienen ningún tipo de vida familiar y que apenas se ven. Sin embargo, sí reconoce que aunque su vida en lo personal con la madre de sus hijos sería nula, "como rey acerté, hice bingo porque como profesional hace un papel de número uno". "Cumple, aguanta y no se va con otro" se sincera en otro de los extractos de las filtraciones con la vedette Unos audios que han convertido a la Reina Sofía en involuntaria protagonista del escándalo y tras los que, demostrando una vez más su profesionalidad, la madre de Felipe VI ha reaparecido públicamnte tras dos semanas en las que no hemos sabido nada de ella. Coincidiendo con la marcha del Rey Juan Carlos de nuestro país tras dos semanas en Sanxenxo -en las que ha contado con el apoyo de gran parte de su familia, como las infantas Elena y Cristina, su hermana Margarita o sus sobrinos Alfonso, María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo, además del de los Reyes y la Princesa Leonor, con los que se reunió en la Escuela Naval de Marín el pasado 27 de septiembre- Doña Sofía ha presidido la conmemoración del XX aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y del XV aniversario de la entrega de la Enseña Nacional en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid. Un acto solemne en el que la Emérita no ha hecho ninguna mención a los escandalosos audios de Don Juan Carlos con Bárbara Rey -ni la ha hecho ni la hará- pero en el que su actitud ha hablado por sí misma y ha reflejado que no está siendo un momento fácil para ella. Vestida de riguroso luto, y con el broche de oro que Franco le regaló en su boda con el Emérito en 1961, Doña Sofía se ha mostrado especialmente seria, llamando la atención su rictus tenso en su primera aparición desde que vieron la luz las imágenes y las conversaciones de su marido con la vedette. No será la única, puesto que cumpliendo con la agenda Real y dejando claro una vez más que su labor por la Corona es más importante que su dolor, la Emérita acudirá este martes 8 de octubre a la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre 2024 en el Casino de Madrid. Y volveremos a verla el viernes 11, cuando presidirá el estreno de la obra ganadora del XLI Premio Reina Sofía de Composición Musical, 'Concierto de los elementos: I&II', del artista y compositor barcelonés Fabià Santcovsky, plantando cara a la polémica como mejor sabe hacer, demostrando su profesional al margen del escándalo que sacude al Rey Juan Carlos.

