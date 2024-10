La divertida respuesta de 'El Chatarrero' a si intentó conquistar a la infanta Elena ¡y a Bárbara Rey!

A pesar de que la presencia de Luis Miguel Rodríguez en la plaza de toros de Las Ventas siempre es muy comentada por las atractivas acompañantes femeninas que suelen acompañarle a disfrutar de su pasión por la tauromaquia, 'El Chatarrero' ha preferido acudir en solitario este fin de semana a las corridas de la Feria de Otoño en el coso madrileño. Y una vez más nos ha regalado un momentazo con su divertida reacción a la pregunta de si en su día intentó conquistar a la infanta Elena, algo que se llegó a rumorear después de la actitud cómplice y cercana que mostraron en unos premios taurinos en 2023: "¿Qué dices? No, que no, que no hombre. Es sólo amistad" ha asegurado sorprendido, puesto que acostumbrado a las preguntas sobre Carmen Martínez-Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada -sus dos exparejas más conocidas- nunca hubiese imaginado que se le hubiese relacionado con la hija del Rey Juan Carlos. Bromeando con que no se ha planteado escribir sus memorias a pesar de que uno de sus acompañantes le ha animado a contar en dos libros su vida -"se va a llamar 'Los amores de Luismi' parte 1 y parte 2" ha apuntado entre risas su amigo- 'El Chatarrero' también ha negado que en su día tuviese algo más que una amistad con la absoluta protagonista del momento, Bárbara Rey: "Yo no, jijiji. ¡Qué malo eres!" ha exclamado, consciente del interés que despierta su vida amorosa y de que sería un auténtico bombazo si hubiese tenido algo con la vedette que ahora está en el ojo del huracán tras la filtración de sus imágenes y sus audios privados con el Emérito. -

Compartir nota: Guardar