Crónica del Real Sociedad - Atlético de Madrid, 1-1

El Atlético de Madrid no pudo (1-1) con la Real Sociedad este domingo en la novena jornada de LaLiga EA Sports y se alejó del liderato en siete puntos, a pesar de ponerse por delante en el primer minuto, sufriendo la reacción vasca en el Reale Arena. Julián Álvarez, tras un taconazo de Antoine Griezmann, hizo el 0-1 con un fuerte disparo raso y cruzado con la zurda en el primer minuto del partido. La apuesta de Diego Pablo Simeone, a vueltas con su idea ofensiva en este inicio de campaña, funcionó para empezar, pero el partido se convirtió en un zafarrancho 'txuri-urdin'. Los de Imanol Alguacil, muy necesitados de puntos y buenas actuaciones, apretaron con todo y el Atlético se defendió bien durante muchos minutos. Sin embargo, no tuvo ocasiones muy claras el conjunto rojiblanco y, con la inercia de meterse atrás, terminó encajando el 1-1, un golazo de Luka Sucic en el minuto 84. Así, los del 'Cholo' cedieron de nuevo terreno en la lucha por arriba en la tabla, a siete puntos del líder FC Barcelona y a cuatro del Real Madrid, segundo. Mientras, la Real, con nueve puntos, se llevó algo de premio y terminó asediando la meta de un Oblak que no tuvo que intervenir en ese arreón final, pero sí en el principio. El portero rojiblanco sostuvo a los suyos después del 0-1. El golpe no cambió la idea de la Real de presionar y recuperar arriba y, en un saque de esquina, un cabezazo de Zubimendi y después un remate de Aguerd forzaron una tremenda doble intervención de Oblak. El Atlético se tuvo que poner las pilas en defensa pero, sin balón, estuvo lejos de inquietar más en ataque. Take Kubo fue quien acaparó el juego local en la parte ofensiva y el japonés fue un quebradero de cabeza, a pesar de que Javi Galán se defendió más o menos bien. Así volvió la segunda mitad, pero el Atlético trató también de estirarse, aprovechando la obligación de la Real de subir líneas. Griezmann fue quien hiló un par de buenas jugadas, con un remate forzado de Molina. La entrada de Brais Méndez no se hizo notar, pero Barrenetxea sí ayudó a la Real a avanzar de nuevo sobre la meta rival en la última media hora. El Atlético, que no encontró al recambio Alexander Sorloth ni a Riquelme, empezó a achicar y, en una mala salida con pérdida de Rodrigo de Paul, Sucic firmó el gol de la jornada, desde lejos y con música a la escuadra. Anoeta apretó de lo lindo pero no se movió el marcador, con Kubo perdonando quizá la más clara, dejando al Atlético con una victoria en cuatro partidos de Liga, cediendo otro poco con la cabeza, y a la Real, aún en crisis de resultados ya que está más cerca del descenso que de Europa, pero con mejor sabor de boca. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López (Brais Méndez, descanso); Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic; Kubo, Becker (Barrenetxea, min.61) y Oyarzabal. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Lenglet, Javi Galán (Reinildo, min.83), Koke, Gallagher (De Paul, min.64), Barrios, Griezmann (Riquelme, min.83), Julián Álvarez (Sorloth, min.74). --GOLES: 0 - 1, min.1, Julián Álvarez. 1 - 1, min.84, Sucic. --ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó a Lenglet (min.55) y Galán (min.80) en el Atlético. --ESTADIO: Reale Arena.

