Chloe representa a España con 'Como La Lola' en EuroJunior con homenaje a Lola Flores y referencia Rosalía o Shakira

Chloe DelaRosa, representante de España en la 22ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior, ha presentado este lunes el tema con el que intentará conseguir el mini micrófono de cristal. La 'cantista', como ella misma se define, interpretará 'Como La Lola', una canción con referencias a la mítica Lola Flores, Rosalía, Taylor Swift, Shakira, Olivia Rodrigo y Karol G. Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo son los creadores de la canción, un equipo que estuvo detrás del 'Loviu' que logró la plata en Niza (Francia) en 2023, con Sandra Valero. 'Como La Lola' es un pop alegre, que cuenta cómo Chloe, de 9 años, quiere cumplir su sueño de convertirse en 'cantista' y en 'La Lola'. "Me súper encanta. Yo creo que les va a gustar mucho y que la van a cantar mucho", ha afirmado Chloe. En presentación, que ha tenido lugar en la sede de RTVE de Torrespaña, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha afirmado que aunque no se sabe "lo que va a pasar" el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, "es una canción con fuerza". "Y con mucho poderío", ha apostillado la 'cantista', mezcla de cantante y artista. "Yo quiero que todos la canten. No es flamenca. Es una canción moderna, pero yo la flamencura la llevo dentro", ha manifestado la representante de España, justo antes de ver el videoclip, entre lágrimas de emoción. "Me ha flipado", ha añadido después. Asimismo, Chloe ha puesto en valor a las bailarinas que la acompañan en la puesta en escena de 'Como La Lola' y ha destacado que son "súper buenas" y se lo pasa "súper bien con ellas". Por su parte, la jefa de la Delegación española en Eurovisión Junior, Ana María Bordas, ha puesto de relieve que "Chloe ha trabajado muchísimo la canción" y ha señalado que, de entre las "bastantes" propuestas que tuvieron sobre la mesa, "esta era la mejor". Además, ha destacado el trabajo que han realizado los autores para "adecuarla al tono vocal de Chloe". "Se han hecho muchos arreglos y creo que ha quedado una canción potente", ha comentado Bordas, al tiempo que ha remarcado que se trata de una propuesta "moderna, pop, con esa puntita así un poco flamenco, pero no es flamenco". "Estamos contentos con el resultado", ha indicado. A su juicio, "era importante este año tener una buena canción" porque el festival lo organiza RTVE. "Es importante que nuestra representante vaya a por todas y esté en primera línea de fuego por si es posible ganar otra vez. Y eso es lo que queremos", ha enfatizado.

