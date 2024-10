Carmen Lomana, implacable con el Emérito y Bárbara Rey tras sus audios sobre la Reina Sofía

Aficionada a los toros y seguidora de Andrés Roca Rey, Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que este domingo ha presenciado en directo en Las Ventas la grave cogida del torero peruano, que tras ser revolcado por el toro y sufrir varias heridas de asta en el muslo tuvo que ser operado de urgencia en la enfermería de la plaza. Sin imaginarse siquiera que poco después el diestro sufriría uno de los percances más importantes de su carrera, la socialité acaparaba todas las miradas a su llegada al coso con un elegantísimo conjunto azul marino con chaqueta corta con botonadura cruzada en dorado, y pantalón tobillero, y revelaba que el día anterior había estado con Roca Rey y su novia, una "guapísima mexicana" de la que nos contaba que está enamoradísimo dejando atrás los rumores de relación con Victoria Federica surgidos hace unos meses: "Están muy felices. Ojalá se casen pronto. Las bodas de los toreros son muy bonitas" afirmaba con una sonrisa. Una aparición en la que, como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que es de las tertulianas más sinceras en la actualidad, Europa Press le ha preguntado a Carmen por las grabaciones que han salido a la luz del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey hablando sobre la Reina Sofía a mediados de los años 90. "Los audios yo creo que ya nomás de sí el tema, ¿no? ¿No crees? Eso es un machismo impresionante. Me parece terrible todo y ojalá paren con este tema que a nadie beneficia" ha sentenciado rotunda. Muy dura, Lomana cree que la vedette acusando a la Emérita de ser la mano negra detrás de su veto en televisión "es el colmo". "Como ella, como mujer, que cargue contra Doña Sofía... Por lo menos callarse. No quiero hablar porque es que iba a decir muchas cosas que prefiero callarme. Por supuesto que soy de Doña Sofía, de cualquier mujer que la estén engañando y le estén poniendo los cuernos y encima que el amante en cuestión se meta con la mujer, ¿eh? O sea, lo primero que hay que hacer es no meterse en relaciones de personas casadas, pero si ya ocurrió, bueno. Pero el tema no es ese ya, que lo sabemos todos, el tema es el de los fondos reservados, el de la cantidad de dinero que se le dio" ha añadido tajante. "Ese dinero se dio porque una persona empieza una relación con otra y ya empieza a preparar el tema de hacer fotos, de grabar audios. Eso no es normal. Eso es que tienes algunas extrañas intenciones, pero no quiero hablar más porque me parece vergonzoso" ha dejado claro muy crítica con Bárbara, convencida de que por el bien de la Familia Real lo mejor es que "corten esto ya de una vez". "Yo tengo mucho respeto a don Felipe, a doña Leticia, a las hijas, nuestra princesa de Asturias es maravillosa y esto creo que les está haciendo daño y es lo que más me duele" ha reconocido.

