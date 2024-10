Begoña Gómez anuncia que la UCM cancela su segundo máster de forma "unilateral"

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha cancelado el máster que dirigía sobre captación de fondos y se queja de que lo ha hecho de forma "sorpresiva y unilateral" por el bajo número de inscritos. Gómez, que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha anunciado la decisión en su perfil de Linkedin, que además ha sido confirmada por fuentes de la UCM a Europa Press. Ante la decisión de la UCM Gómez sostiene que el título contaba con más de 50 alumnos preinscritos, pero la Universidad lo niega y sostiene que solo eran 12 preinscritos y cuatro matriculados. De este modo, en menos de un mes la Complutense ha cancelado los dos másters vinculados con Gómez, ya que en septiembre anunció que no renovaba la cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por la esposa del jefe del Ejecutivo. Desde la Universidad señalan que el comité de dirección de la escuela de gobierno aprobó este mismo lunes la cancelación de ocho títulos "por falta de estudiantes matriculados" entre ellos los dos de fundraising (modalidad online y modalidad semipresencial) que tenían "cuatro estudiantes matriculados", dos en cada modalidad, según indican. LA CANCELACIÓN ES "ANÓMALA" Y BUSCA NUEVA UNIVERSIDAD Gómez, por el contrario, se queja de que la cancelación del máster se produce "20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción, es completamente anómala en los procedimientos habituales" y además "va en contra del interés fundamental de una institución educativa, que es formar alumnos en diferentes disciplinas", según afirma. "Las razones que se nos han dado desde la Universidad están relacionadas con el bajo número de pre-inscritos. La realidad es que llevamos más de 50 preinscritos en ambas modalidades del programa hasta que se ha producido su cancelación", ha reprochado Gómez. Señala además que esta cancelación "no atiende a razones educativas ni de viabilidad económica" y pide "disculpas" a los más de 50 estudiantes "afectados" por esta decisión. No obstante dice que el equipo que ha llevado a cabo esta formación en la UCM durante "12 años", va a seguir trabajando "por mantener este vehículo de formación en otro espacio educativo, convencidos de que esta actividad es muy importante para la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer Sector", señala. EL MISMO DÍA QUE LA AUDIENCIA AVALA SEGUIR INVESTIGANDO La decisión de la UCM sobre el máster codirigido por Gómez se produce el mismo día que la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener viva la investigación judicial que lleva a cabo el juez Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una causa en la que también figura como investigado el rector de la UCM, Joaquín Goyache. Los magistrados de la Audiencia, no obstante, ordenan a Peinado dejar fuera el bloque de la investigación relativo a Globalia y el rescate de la aerolínea Air Europa, de modo que el juez solo podrá continuar indagando en la cátedra de la UCM y en los contratos que se encuentran bajo sospecha. Además, hace solo una semana la Complutense anunció que no renovaba el otro máster vinculado a Gómez, el de Formación Permanente en Transformación Social Competitiva, que formaba parte de la cátedra extraordinaria codirigida por la mujer del presidente del Gobierno. La UCM tomó esta decisión al ver "perjudicada" su imagen, además de por la "baja demanda y poco interés" del alumnado en esta formación. De hecho la resolución de la Comisión de Formación Permanente de la Universidad hacía referencia a la "importante devaluación reputacional y de prestigio" como consecuencia de diversos procedimientos judiciales que se relacionan con la citada formación.

Compartir nota: Guardar