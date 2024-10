Arantxa de Benito sale en defensa de Sofía Cristo

Arantxa de Benito ha sido uno de los rostros conocidos que este domingo ha arropado con su presencia la carrera solidaria 'Perrotón 2024', por la 'Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el Abandono y Maltrato Animal', en la madrileña Plaza de Colón. A pesar de que la Presidenta de Honor de la asociación es la Reina Sofía, en el punto de mira tras la filtación de los polémicos audios entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, la Emérita no asistió al evento. Sí lo hizo Sofía Cristo, que a pesar de que no están siendo momentos fáciles para ella ni para su madre, ha sacado fuerzas de flaqueza y ha mostrado su mejor cara aportando su granito de arena pinchando gratuitamente durante la carrera. "Pobrecita, creo que en momentos importantes difíciles de tu vida, que importante es tener amigas, gente con la que apoyarte, abrazos que siempre sientan bien... Le he mandado algún mensajito siempre de apoyo y ánimo, pero hacía tiempo que no la veía" ha explicado Arantxa tras saludar a la Dj con un cariñoso abrazo, aplaudiendo su actitud ante el escándalo protagonizado por la vedette: "Para mí hoy es un diez, después de toda la que tiene encima, venir a un acto benéfico me parece... me ha ganado. La veo una mujer como tan auténtica, tan de verdad, luchadora, ha pasado pro miles de cosas... pero por encima de todo siempre está y siempre con la sonrisa, no es fácil" ha asegurado. Muy discreta, la exmujer de Guti ha evitado pronunciarse sobre la filtración de las grabaciones de Bárbara y el Emérito porque "la vida personal de cada uno le corresponde a cada uno y yo al respecto sé que ni debo ni puedo", aunque como confiesa no tiene más que buenas palabras para la artista: "Bárbara siempre se ha portado muy bien, la tengo mucho cariño. En mi cena benéfica de agosto levanté el teléfono y estuvo allí, me quedo con esas cosas". "Yo entiendo que le costará hasta salir de su casa con la presión mediática que tiene en estos momentos y hay que respetarla, darle las gracias a su hija Sofía por estar aquí, en primera fila y comprometiéndose con esta causa" ha concluido, mostrando así su apoyo a ambas.

