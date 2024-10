Ucrania denuncia 90 ataques aéreos nocturnos de Rusia sobre su territorio sin víctimas que lamentar

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha confirmado más de 90 ataques aéreos de las fuerzas rusas en varias partes de su territorio, que no han dejado víctimas. Los ataques han comprendido el uso de 87 vehículos aéreos no tripulados modelo 'Shahid', de fabricación iraní, así como dos misiles balísticos Iskander-M, un misil de crucero Iskander-K y un misil guiado Kh-59/69. "El ataque aéreo fue rechazado por la aviación, las fuerzas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y los grupos de fuego móviles de la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha indicado el mando militar en un comunicado en su cuenta de Telegram. Por su parte, Rusia ha confirmado en las últimas horas que ha atacado una base de combustible ucraniana en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y la infraestructura del aeródromo militar Starokonstantinov en la región de Jmelnitski, en el oeste del país. La firma de seguridad marítima Ambrey ha informado de que un barco granelero resultó dañado durante un ataque con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el puerto de Odesa. "Las redes sociales afines a Ucrania afirmaron que el daño fue causado 'como resultado del bombardeo'", según la evaluación de la compañía, que no da por ahora más detalles. Asimismo, Rusia ha confirmado también ataques contra 137 localidades ucranianas para destruir "puntos de control de drones, concentraciones de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania", aunque no da detalles sobre víctimas. El Ministerio de Defensa ruso, en el mismo comunicado recogido por la agencia de noticias Interfax, ha informado igualmente de que los sistemas de defensa aérea derribaron tres misiles HIMARS y 68 aviones no tripulados ucranianos en un día.

