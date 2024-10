La FINUL denuncia actividades militares israelíes junto a uno de los puestos de vigilancia irlandeses

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha manifestado este domingo su "profunda preocupación" por las "actividades recientes" de las Fuerzas Armadas israelíes junto al puesto 6-52, uno de los puestos de vigilancia instalados en la frontera. "La FINUL está profundamente preocupada por las recientes actividades de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) muy cerca de la posición 6-52 de la misión, en Marun el Ras, Sector Oeste, dentro de territorio libanés", ha indicado la misión de la ONU en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. La FINUL destaca que "las FDI han sido informadas repetidamente de esta situación a través de los canales habituales", concluye el mensaje. La FINUL parece responder a las informaciones publicadas en medios irlandeses sobre la presencia de una veintena de piezas militares israelíes --incluidos carros de combate y otros vehículos blindados-- y la instalación de una posición de disparo con barricadas cerca del puesto de vigilancia irlandés. La televisión pública irlandesa RTÉ ha informado de que tiene las imágenes que lo demuestran, pero que no las publicará a petición de las Fuerzas Armadas irlandesas, que alegan "motivos de seguridad operativa". La ONU remitió el viernes y desde Nueva York un mensaje a Israel a través de canales diplomáticos pidiendo el cese del uso de esas posiciones para ataques después de que las comunicaciones directas entre fuerzas militares irlandesas e israelíes no surtieran el efecto deseado. El sábado se produjeron nuevos disparos con origen en la nueva posición israelí y en los últimos días ha habido carros de combate Merkaba activos en la zona, destaca RTÉ. Previamente, Israel habría pedido a la FINUL que se retirara de "varios" puestos de control situados en la frontera. De hecho, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, denunciaba este sábado las "indignantes amenazas" israelíes contra los 'cascos azules' irlandeses. Higgins ha denunciado que Israel "exige que toda la operación de la FINUL bajo mandato ONU se marche". "El contingente de Irlanda de 347 miembros forma parte de un conjunto de 10.000 militares de la FINUL", ha recordado. "Es indignante que las Fuerzas de Defensa de Israel hayan amenazado a esta fuerza de mantenimiento de la paz y hayan querido que evacuaran las aldeas que estaban defendiendo", ha afirmado el jefe del Estado irlandés. La exigencia de retirada "no es solo un insulto a la institución global más importante, que tiene 193 países miembro, sino también un insulto para los militares y sus familias que han asumido riesgos para que todos podamos vivir en paz y proteger a los más vulnerables", ha añadido. En respuesta, la Embajada israelí en Irlanda ha criticado las declaraciones "infundadas e incendiarias" de Higgins y ha argumentado que el Ejército pidió que las fuerzas de FINUL "se marcharan de las zonas de actividad militar por su propia protección y seguridad".

