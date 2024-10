Hansi Flick: "Szczesny ayudará mucho a Iñaki Peña y tendremos más opciones"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, agradeció al club el fichaje del portero Wojciech Szczesny, quien dará "más opciones" y "ayudará mucho a Iñaki Peña", al tiempo que preparó a su equipo para un partido de "alta intensidad" contra el Deportivo Alavés. "Estamos muy concentrados, es un partido muy importante, ir al parón con una victoria, añadir tres puntos, es lo que queremos. Irnos al parón con tres puntos más es lo mejor que podría pasarnos, no quiero ni pensar en el escenario contrario. El equipo dará lo mejor de sí", afirmó en rueda de prensa, hablando también de los "errores" de la última derrota contra Osasuna. "Espero intensidad elevada desde el principio, sabemos que es un equipo agresivo. No cometer tantos errores como en Pamplona, controlar la posesión del balón. El tema de la posesión es muy importante y también debemos generar oportunidades, y ojalá marcar goles", apuntó en la previa del duelo en Mendizorroza. Por otro lado, Flick fue preguntado por un Szczesny que estará disponible después del parón. "Dijo que quería terminar su carrera, pero está en muy buena forma. Con su experiencia, con su calidad, es una muy buena opción para el club. Cuando hablé con él me quedé bastante impresionado, es una persona afable, me dijo de manera normal que formaría parte del equipo", afirmó. "Aportará mucho al equipo. Por desgracia no podrá estar mañana, después del parón empezará a tener minutos. Creo que también para él, jugar en el Barça será una experiencia maravillosa, si hubiese tenido alguna duda habría dicho que no. Veremos cómo van las cosas, cómo van los entrenamientos, tenemos tiempo para ir entrenando. Creo que también Szczesny va a ayudar mucho a Iñaki, es positivo. Nosotros tendremos más opciones, es lo que queremos, estoy muy agradecido de la medida que ha tomado el club", añadió. Por otro lado, el técnico azulgrana aceptó que los jugadores irán con sus selecciones y apuntó que no habló con el seleccionador español Luis de la Fuente. "El caso de Fermín fue diferente. Siempre lo digo, las cosas son como son. Yo también he estado en el otro lado, sé cómo es. Los entrenadores conocen su responsabilidad, el seleccionador lo tiene claro y ha hecho un buen trabajo", apuntó. "Es algo que no puedo cambiar, veremos lo que pasa. Tenemos que adaptarnos a lo que haya y tomar decisiones entonces. Los jugadores internacionales lo sienten como un honor, juegan para sus países, eso pone de manifiesto lo buenos que son, eso es la parte positiva", añadió, antes de justificar de nuevo las rotaciones en Pamplona. "Lo dije en el partido, fue el momento oportuno para probar las rotaciones, ahora estamos en cuatro días entre partidos, y estamos al 100%, espero que mañana la situación sea completamente diferente", apuntó, pidiendo de nuevo concentración ante el Alavés. "Hay que aceptar al rival, hay que saber lo que esperar. Será un partido de alta intensidad, no debe sorprendernos, debemos concentrarnos desde el minuto uno y hasta el final del partido, sin cometer los errores de Pamplona", terminó.

