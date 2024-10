GCSW clausura su edición 2024 con la embajadora Stella Maxwell y un match ideal entre talento joven y firmas consagradas

Gran Canaria Swim Week 2024 pone el broche de oro a su edición 2024 con los desfiles de Daria Bae, MR&G Design, Patricia Caro, Sirago, Mommy Loves, Volcano Blood, Chacho Svnrs, Melissa Odabash, Diazar, Como un Pez en el Agua, Aurelia Gil, Kamilla Belmont y Carlos Sanjuan. Una perfecta combinación de jóvenes talentos y firmas consagradas de variadas procedencias que, tal y como ha destacado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ponen de manifiesto la creciente proyección del evento: "Se afianza una propuesta que venimos defendiendo desde hace unos años, cada vez más internacional, cerrando acuerdos con EEUU, Alemania o con Países Nórdicos lo que nos hace vislumbrar un horizonte extraordinario para nuestros diseñadores y diseñadoras", ha declarado. Siguiendo los desfiles desde front-row, opinion leaders como Josie e influencers como Gema Betancort, Minerva Hers, Yaiza Mencía y Amalia Fajardo, han amplificado la visibilidad de los desfiles compartiendo su experiencia en GCSW con sus respectivas comunidades digitales bajo los hashtags #GranCanariaSwimWeek2024 y #GranCanariaSwimWeekbyMC. La top Stella Maxwell, embajadora de GCSW 2024, ha desfilado hoy sobre la pasarela Stella Maxwell, modelo belga de gran prestigio dentro de la actual escena de la moda internacional y embajadora de esta edición de GCSW, ha subido hoy a la pasarela junto a modelos de renombre como la curvy Lorena Durán, Katia Gutiérrez, Desiré Cordero y Stella Ripper, entre otras. En cuanto a ellos, han desfilado Hugo Nieto, Bennet Heinemann, Aridane Da Silva, Jorge Rodés, entre otros. Sobre el diseño de Patricia Caro escogido para posar en photocall, Maxwell ha afirmado: "Es maravilloso, me gusta porque refleja mi personalidad a la perfección" Cabe recordar que Maxwell ha desfilado para Chanel, Balmain, Versace, Fendi, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger. En 2015 y en 2019 recibió el premio Model of the Year en los LA Fashion Awards. Desde 2015, Stella Maxwell forma parte del selecto grupo de "ángeles" de Victoria Secret. Ha sido portada en distintas ediciones internacionales de publicaciones como Vogue, Harper's Bazaar, o Elle. Maxwell, perfil de gran credibilidad y valor en la industria, proyecta la imagen de la pasarela hacia un público global interesado por la moda. Los Premios GCSW 2024 En cuanto a los tradicionales premios que se entregan en la última jornada de la pasarela, el Premio a la Mejor Colección ha recaído en Victoria Cimadevilla por Flor del Desierto, una apuesta que celebra la fuerza y resiliencia femeninas; por su parte el Premio a la Mejor Colección Sostenible ha ido a parar a Econaked, que con su colección dejaba patente su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los océanos mediante el uso de materiales responsables y prácticas ecológicas; por último, Chacho Svnrs se ha alzado con el Premio a la Mejor Colección Emergente con Chacholand, toda una declaración de intenciones que recogía a la perfección el espíritu de la marca. Desfiles de la jornada de clausura de GCSW 2024 La Colección Aries de Daria Bae, diseñada con trajes de baño sostenibles para mujeres, captura la esencia poderosa del primer signo del zodiaco. Con una vibrante paleta de rojos intensos, rosas y naranjas ardientes, cada pieza fusiona la delicadeza femenina con la fuerza indomable de diosas mitológicas y guerreras legendarias. MR&G Design presenta "Desde la raíz", una colección inspirada en Gran Canaria. El sector primario, en especial la agricultura, que es el núcleo de esta propuesta. Los tonos tierra, como el marrón, coral, amarillo y azul, se convierten en los protagonistas, evocando la conexión profunda con la isla y sus paisajes. Esta colección rinde homenaje a las raíces del diseñador. Dark Heaven, la colección de primavera/verano 2025 de Patricia Caro fusiona en su colección el estilo oscuro con una paleta más vibrante y psicodélica, alejándose del negro tradicional. Los bikinis presentan cortes deportivos y atrevidos, manteniendo un equilibrio entre lo gótico y lo tropical. Chapter II, la nueva colección de SIRAGO, está inspirada en los viajes de la diseñadora por Asia. Con colores vibrantes, cortes tradicionales y estampados únicos, la colección fusiona lo exótico con lo contemporáneo. Los trajes de baño están hechos de poliéster reciclado mediante un proceso eco-friendly, y las prendas exteriores utilizan lino y algodón, reforzando su compromiso con la sostenibilidad. La colección de Mommy Loves está inspirada en las idílicas vacaciones en las aguas cristalinas de Sorrento y la Costa Amalfitana, capturando la esencia de La Dolce Vita. La colección se distingue por sus estampados vibrantes y colores intensos que evocan el lujo de la costa italiana. Cada pieza fusiona la elegancia clásica con paisajes detallados, recreando una sofisticación atemporal en la moda de baño. Volcano Blood es una marca artesanal de trajes de baño femeninos inspirada en la energía y belleza volcánica de las Islas Canarias. Fundada por las gemelas Karen y Sheila, cada pieza es confeccionada a mano, capturando su pasión por el diseño y la exclusividad. Sus colecciones destacan por una vibrante paleta de colores y estampados que reflejan el entorno canario. Chacholand, lo nuevo de Chacho Svnrs captura la alegría y nostalgia de un día en el parque temático, con colores y estampados vibrantes que evocan cada rincón del parque, desde los puestos de comida hasta la tienda de recuerdos. La colección ofrece siluetas cómodas y relajadas con un toque lúdico, transformando cada prenda en una pieza divertida y memorable que celebra la moda con la misma emoción que una aventura en Chacholand. Melissa Odabash lanzó su marca homónima en 1999, estableciendo rápidamente un referente de lujo y sofisticación en la moda de resort. Con más de dos décadas de experiencia, Melissa ha perfeccionado su oficio, trabajando con telas de la más alta calidad y vendiendo su colección en 56 países y más de 600 puntos de venta. Destaca también por su compromiso filantrópico, como la creación de la primera línea de ropa de baño para mastectomía. La colección de trajes de baño SIWA de Diazar ofrece una propuesta versátil para la nueva temporada, con piezas femeninas, masculinas y una selección de accesorios sin género. La colección inicial incluye 12 looks: 8 femeninos y 4 masculinos. El estilo pin-up y los trajes de baño vintage han sido siempre la principal inspiración de Como un Pez en el Agua. Para esta temporada, la silueta se refina aún más, logrando un aire retro con la incorporación de tejidos jacquard al clásico algodón. Los volantes distintivos y los diseños etéreos continúan. La colección "Tradición, Pasión, Innovación" de Aurelia Gil para el verano 2025 evoca una visión infantil del mundo a través de diseños inspirados en un gran vaso de helado, con colores que recuerdan a los sabores clásicos como el chocolate, vainilla, fresa y pistacho, además de tonos azules y lavanda. La colección se complementa con kimonos, pareos y pantalones fluidos, incorporando volúmenes en lino y algodón bordado, mientras que las rayas en jacquard reciclado se destacan como un elemento clave. Kamilla Belmont es una marca de lujo especializada en trajes de baño y ropa de resort, fundada por la diseñadora sueca que le da nombre. A lo largo de sus cuatro años de trayectoria, la marca ha mantenido su enfoque en ofrecer diseños cosmopolitas de alta gama. La nueva colección de Carlos Sanjuan, diseñada para mujeres sofisticadas y sensuales, es una celebración de los destinos más exclusivos del mundo. Con prendas de gasa de seda que juegan entre la transparencia y la opacidad, cada pieza acaricia la piel y resalta la belleza natural del cuerpo femenino.

