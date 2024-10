Sofía Cristo desvela cómo se encuentra su madre tras no dejarse ver en las últimas 24h

Sofía Cristo ha salido de su casa y, aunque ha evitado a la prensa en un primer momento, su amigo, Víctor Sandoval, conseguía que se parase al intentar hablar con ella para 'Ni que fuéramos Shhh'. Relajada, la dj confirmaba que su madre "está más tranquila, pero con todo lo que está pasando... es una locura" y dejaba claro que "no es que quiera estar en casa, es que no puede salir", pero que "está mejor" que ayer. En cuanto a ella, Sofía nos comentaba que está "bien, como puedo, a ratos", pero que está intentando "estar más al margen porque es muy loco todo". Además, la hija de la vedette evitaba hablar de los audios que han salido a la luz sobre su madre y el Rey Juan Carlos asegurando que "no estoy viendo nada, he llegado de televisión y me he dormido una siesta". Y, por último, parece que no le preocupa que su hermano siga comercializando con todo ese material que tiene de su madre porque ahora sí que no hay vuelta atrás en su relación: "Me da igual, que haga lo que le da la gana".

