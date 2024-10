Simeone: "No vi al equipo sin compromiso, lo vi falto de juego"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "no" vio al equipo "sin intensidad ni compromiso" en la derrota en Liga de Campeones ante el Benfica (4-0), sino "falto de juego y de recursos", y espera que sus jugadores puedan reaccionar este domingo en el partido de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad en el Reale Arena. "No vi al equipo sin intensidad, no vi al equipo sin compromiso. Vi al equipo falto de juego, falto de recursos, falto de hacer un buen partido, y por eso perdió. Yo no le achacaría siempre a perder a la falta de intensidad o a la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso, pero el fútbol es jugar, aparte de generar compromiso e intensidad", declaró en rueda de prensa. En este sentido, insistió en que el equipo simplemente hizo "un mal partido" en Lisboa. "Hicimos un mal partido y en consecuencia del mal partido que hicimos, perdimos el encuentro. Estamos buscando trabajar como siempre de cara al próximo partido. Es un rival que no viene con tantos puntos como se merece por su juego en LaLiga. Lo único que me importa en este momento es este partido", apuntó. "El primer día valoramos el encuentro, obviamente cerramos como cerramos siempre el partido anterior y a partir de ayer nos estábamos dedicando a lo que me importa, que es la Real Sociedad. Buscaremos poner en el campo lo que creemos que nos puede ayudar a hacer un buen partido ante la Real Sociedad", prosioguió. Por otra parte, el técnico argentino negó que haya mal ambiente en el grupo. "No pienso absolutamente eso, pienso que el clima que tenemos nosotros es bueno, que estamos trabajando en consecuencia del equipo que queremos tener. Es normal, han venido jugadores al final del mercado, se tienen que adaptar, están buscando encontrar su lugar", manifestó. "Nosotros, desde el lugar que tenemos, debemos generar de que se adapten lo más rápido posible y que el equipo tome forma rápidamente. Yo no veo esa negatividad para nada. Se perdió un partido, se jugó mal, y cuando juega mal, tienes muchas posibilidades de perder. A ver si mañana podemos hacer un gran partido con un gran rival como la Real Sociedad", continuó. Además, alabó el trabajo que está haciendo Luis Piñedo, el preparador físico del conjunto rojiblanco. "Está trabajando muy bien, está con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha energía y es normal. Llega a un lugar importante dentro del club donde ya llevaba varios años conociendo la casa, y está trabajando muy bien", expresó. Por último, el 'Cholo' analizó a su rival de este domingo. "El jueves jugaron los teóricamente menos titulares. Por la forma de jugar que tiene el míster, que es muy clara y ha logrado resultados importantísimos en todos estos últimos años, nos imaginamos que no variará entre el 5-3-2 y el 4-3-3 que se está moviendo últimamente. Le ha dado muchos resultados ese 4-3-3 con Kubo, con Becker, con Oyarzabal, así que me imagino un equipo valiente, un equipo que ataca, un equipo con inicio de partidos muy fuertes. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", finalizó.

Compartir nota: Guardar