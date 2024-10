Sara Carbonero arrasa con un look 'glam' con una falda de tul y monedas de más de 2000 euros

La firma de joyas Ágatha París celebra su 50 cumpleaños, y para celebrarlo ha organizado una cena privada en un exclusivo restaurante de Madrid con algunas de sus embajadoras más populares. Y como no podía ser de otra manera después de años formando un tándem de éxito, Sara Carbonero no se ha perdido esta cita tan especial en la que también vimos a otros rostros conocidos como María Pombo o Vanessa Lorenzo. Tras un arranque de curso feliz marcado por el nacimiento de su sobrino -su hermana Irene Carbonero se convirtió en madre de su segundo hijo el pasado 27 de septiembre-, la periodista se mostró de lo más seria ante las cámaras y prefirió no revelar cómo está su relación con Nacho Taboada después de los rumores de ruptura que les persiguieron este verano. Y es que como ha dejado claro tras desmentir su crisis y confesar que se quieren y van a seguir juntos, no quiere volver a hablar de su vida privada ni de su historia de amor que dura ya dos años y medio con el cantante de 'Colectivo Panamera'. Pero al margen de su actitud esquiva ante las cámaras, no podemos pasar por alto el 'lookazo' que se ha marcado Sara para celebrar el cumpleaños de la firma de joyas. Un estilismo sofisticado con un punto glam con el que una vez más nos ha conquistado y con el que se ha coronado como la reina del estilo 'boho'. La absoluta protagonista, una falda larga de tul en color negro con monedas doradas bordadas -de la diseñadora Alberta Ferretti y con un precio que no está al alcance de cualquier bolsillo porque cuesta 2.418 euros-, que ha combinado con un jersey semitransparente de manga larga y cuello también en negro, y una de las joyas más icónicas de Ágatha París, un collar de eslabones dorados de varias vueltas de lo más favorecedor.

