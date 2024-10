Pedro Piqueras asegura que "el método" de sacar a la luz los audios del emérito es "horrible"

Tras regresar de su luna de miel, Irene Villa y su marido, David Serrato, han organizado una fiesta solidaria en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, en colaboración con Gastronomía Solidaria, un grupo de profesionales amantes de la gastronomía con una filosofía de vida basada en hacer felices a los demás. Allí, hemos visto a Pedro Piqueras, quien nos ha asegurado que "estoy pasándolo bien, escribiendo y en un programa de RNE" porque "no me despego del periodismo, solo he renunciado a la pantalla porque eran muchas horas durante muchísimos años". El que fuera presentador de Informativos Telecinco echa de menos estar al frente con todos los temas de actualidad que están sucediendo, pero por otro lado "creo que ya me lo merecía y sobre todo, los que venían detrás también se lo merecían". Imposible no preguntarle por las fotografías y los audios que han salido a la luz sobre el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey, algo que le parece "interesante" a nivel informativo, pero "es una cierta intromisión a la vida privada de la gente". Además, considera que "lo haga el hijo de esta persona, es horrible" porque "no cabe en mi cabeza que un hijo difunda" ese material. Un tema del que prefería no hacer ningún comentario más porque "el método no me parece el mejor, me parece horrible".

