Miles de manifestantes piden el fin de la ofensiva israelí en ciudades británicas

Decenas de miles de personas se han manifestado este sábado en Londres y en otras ciudades de Reino Unido para denunciar la ofensiva israelí en los territorios palestinos y en Líbano coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la escalada de violencia con el ataque de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza. La marcha de Londres ha partido de la plaza de Bedford en la mañana del sábado en medio de un nutrido dispositivo de seguridad de la Policía. Los propios convocantes habían adelantado que iban a "señalar" a las empresas e instituciones "cómplices de los crímenes de Israel" como el banco Barclays o el Museo Británico. La marcha se ha encontrado con contramanifestantes en el cruce de Kingsway y Aldwych y en el cruce de Strand con la plaza de Trafalgar, ha informado la Policía Metropolitana, informa el diario británico 'The Guardian'. Manifesatntes han cortado la calle de Tottenham Court con una concentración frente a una sucursal del banco Barclays y han desplegado una pancarta con el mensaje "Vergüenza por quienes apartan la vista del genocidio sádico principalmente de niños en Gaza y Cisjordania". Poco después han parado en la Biblioteca Británica con consignas como "Yemen, Yemen. Haznos sentir orgullosos. Obligad a otro barco a dar la vuelta" o "Museo Británico pintado de rojo. Más de 100.000 muertos". En la plaza de Bedford se han visto banderas libanesas e iraníes y pancartas con lemas como "No apoyamos el genocidio" o "Sionismo es racismo" mientras coreaban consignas como "Palestina libre, libre". Dos personas han sido detenidas por una presunta agresión a un trabajador de los servicios de emergencia, ha informado la Policía, que ha confirmado una "importante" operación policial. Mientras, el Grupo de Diputados Judíos Británicos y otras organizaciones proisraelíes han celebrado un homenaje a las víctimas de los ataques palestinos en Hyde Park. MANIFESTACIÓN EN EDIMBURGO También en Edimburgo ha habido una importante movilización propalestina coincidiendo con el primer aniversario del estallido del conflicto convocada por Amigos Escoceses de Palestina y el Comité de Emergencia por el Genocidio de Gaza. Los asistentes han participado en una marcha silenciosa en memoria de los civiles fallecidos y han exigido un alto el fuego y que el Gobierno británico y también el escocés impongan sanciones a Israel. Entre los asistentes estaba el ex ministro principal escocés Humza Yousaf. "Lo preocupante es que el patrón del Ejército israelí utilizado en Gaza se está aplicando ahora en Líbano", se ha lamentado uno de los organizadores, Gerry Coutts, que ha destacado la gran participación en la convocatoria. "Creo que los jóvenes están diciendo a sus padres 'quiero ir', y es una novedad este año. Hay niños que están siendo bombardeados", ha apuntado. Desde Tarjeta Roja para Israel, Maree Shepherd, ha pedido que Israel sea "expulsado de todos los foros mundiales", como los deportivos, y ha hecho un llamamiento a la liberación de los rehenes. Para David Myles, de Amigos Escoceses de Palestina, "los líderes políticos no pueden decir que están trabajando por la paz mientras arman a Israel, acusado de genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia". "Las protestas propalestinas siguen creciendo y no muestran indicio alguno de caída porque los gobiernos no están con las demandas de la gente (...). Pedimos un alto el fuego. Los gobiernos responden aumentando la financiación y el apoyo a Israel y a sus acciones militares. Esto tiene que parar", ha argumentado.

