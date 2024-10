Mar Vaquero: "Aragón se encuentra en un momento esperanzador en el campo tecnológico"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la nadadora paralímpica, Teresa Perales, participaron este viernes en el Adidas Zaragoza Tech Summit con el que la empresa alemana de ropa deportiva conmemoró el décimo aniversario de la puesta en marcha de su 'hub' tecnológico con sede en Zaragoza. En el 2014, Adidas decidió acometer una decisión estratégica de relevancia para el presente y el futuro de la compañía: desarrollar sus nuevas plataformas globales de comercio electrónico, marketing digital, diseño y creación de producto. También otras áreas especialmente significativas como ciberseguridad y data. Un hub en constante evolución desde el que se toman decisiones e implementan soluciones que afectan a los más de 100 países en los que opera la marca de origen alemán y cuyo modelo se ha extendido posteriormente a la India y Colombia, los tres pilares en los que se sustenta la estrategia tecnológica de la compañía. En su intervención de apertura, la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Ejecutivo autonómico recalcó que "Aragón se encuentra en un momento esperanzador en el campo tecnológico". Un diagnóstico de la realidad de la Comunidad en el que dio una relevancia notable al trabajo que lleva desarrollando Adidas en Aragón durante todo este tiempo, en el que "ha creado un importante volumen de trabajo, ha ayudado a nuestro territorio a ser un 'hub' tecnológico e inculcan valores como el esfuerzo y el trabajo". Mar Vaquero incidió que Aragón es una tierra "ambiciosa y nada conformista", un rasgo que "percibimos en nuestra sociedad y también en la delegación de Adidas en nuestra comunidad". Por esa razón, subrayó el propósito del territorio para "seguir siendo protagonistas" en el presente y el futuro."Aragón ya es un 'hub' tecnológico de primera magnitud. No esperamos que lleguen las primeras empresas de referencia mundial a nuestro territorio porque ya se encuentran entre nosotros, y más que vendrán en los próximos años. No tenemos que construir un ecosistema digital porque lleva gestándose muchos años. Y no somos un territorio que deba buscar en el exterior el talento porque aquí tenemos profesionales brillantes, que se unen a los que ven en Aragón el lugar ideal para venir y desarrollarse", detalló. PREPARADOS PARA EL FUTURO La vicepresidenta del Gobierno de Aragón también aseguró que Aragón "está preparado para el futuro". Especialmente en un contexto en el que "surgen ante nuestros ojos nuevas oportunidades que pueden modificar el signo de nuestro destino". Uno de ellos es la formación, ya que buena parte de los empleos que se generen en el futuro, además de tener un elevado componente tecnológico, serán responsabilidades que hoy no forman parte del mercado laboral. Esa fue una de las principales conclusiones que surgieron en la celebración del congreso tecnológico 'The Wave', en el que Adidas tuvo un papel "protagonista". "Aprovechar las oportunidades pasa por ser capaces de ofrecer al mercado las demandas que tienen para seguir creciendo. Las que pueden necesitar las empresas del presente y el futuro: nuevos espacios acordes al siglo XXI como los parques tecnológicos aragoneses y el que se construirá en Zaragoza, una formación acorde a los requerimientos del tejido productivo y una voluntad de mirar a largo plazo", agregó.

