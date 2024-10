Josie le resta importancia a las infidelidades del Rey Juan Carlos

La polémica sobre los audios y fotografías del Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey sigue dando mucho que hablar... y es que cada día que pasa salen a luz nuevos datos que les ponen en el disparadero. Eso sí, el único que ha guardado silencio es el monarca. Hemos hablado con Josie, amigo de la vedette y nos ha confesado que la publicación de estas fotografías "no me han sorprendido" y que incluso "llegan muy tarde" aunque reconoce que "es un documento interesante". El colaborador de televisión tiene claro que la Familia Real no se ha sorprendido de estas imágenes porque "Juan Carlos al lado de Alfonso XIII no ha tenido amantes, o sea, ha tenido cuatro, Alfonso XIII tuvo un país entero, entonces es que tampoco me sorprende, lo veo normal". Además, defiende al monarca porque "todo el mundo tiene luces y sombras, más de la política y de la realeza" y dejaba claro que "en su familia es uno más, no nos tenemos que sorprender. Desde Isabel II a Juan Carlos nos han dejado mucha pasión borbónica que hay que analizar, son muy apasionados, a mí me daría pereza tanto amante, qué agenda es esa es un trabajo". A Josie no le sorprende que se hayan vendido las fotografías porque "no sabes nunca las relaciones de padres e hijos ni las necesidades, es un tema muy familiar, pero vamos, no me sorprende, es súper natural, es un tragedia griega de hoy, de Shakespeare y de siempre, te parece muy sorprendente que venda las fotos, a mí no". Para la vedette también ha tenido unas bonitas palabras, asegurando que es una persona que "tiene mucha luz, es una tía súper interesante, yo la conozco de Marbella" y nos desvelaba que "ella tiene que estar encantada y hablará cuando más le interese".

