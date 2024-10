José Luis López 'El Turronero' asegura no saber nada de la supuesta nueva ilusión de Bertín Osborne

Después de que tanto él como Gabriela Guillén hayan confirmado que ya conoce a su hijo -a través de fotografías como ha aclarado la paraguaya- Bertín Osborne sigue estando de actualidad. Ahora porque podría estar de nuevo ilusionado con una masajista. Según revelaba el periodista Carlos Pérez-Gimeno en 'Y ahora Sonsoles' esta semana, el cantante mantendría una incipiente relación desde el pasado verano con una joven masajista de Marbella llamada Aída. Sin embargo, parece que los más allegados no son conocedores de esta supuesta relación, ya que José Luis López 'El Turronero' se ha quedado de piedra al preguntarle por esta información. El empresario acudía este viernes a la preboda de Constanza Villar Mir y cuando le preguntábamos por Aída nos confesaba que no sabe "si es falso o no, pero yo siempre digo que si yo no lo conozco... No te puedo confirmar nada porque no me lo ha dicho. De verdad. Me gustaría deciros otra cosa, pero que no tengo confirmación ninguna de ese aspecto". José Luis nos explicaba que Bertín está pasando un momento difícil por culpa del fallecimiento de un buen amigo: "Está muy, muy tocado, muy tocado... ya se ha ido. Vamos a ver cómo lo pasa el hombre que lo está pasando mal. Es un amigo importante".

