Jenny Llada manda un contundente mensaje a Bárbara Rey: "Que se tranquilice"

El de Jenny Llada se ha convertido en uno de los testimonios más buscados desde que salieron a la luz las imágenes del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey en la terraza de la casa de la vedette de Boadilla del Monte en 1994. Y es que como ha revelado Ángel Cristo Jr., fue desde el jardín de la residencia de la actriz -su vecina y amiga durante muchos años- desde donde se hicieron las fotografías aprovechando su ausencia en Madrid en esos momentos. Además, la propia Jenny ha relatado como en una ocasión el Emérito se confundió y a punto estuvo de entrar en su garaje en lugar de en el de Bárbara, llegando a decirle entre risas "me he equivocado de rubia". De ahí que la actriz haya visitado en la última semana varios programas de televisión para hablar sobre la filtración de las imágenes y los audios entre la vedette -con la que ya no tiene amistad- y Don Juan Carlos. Algo que no ha hecho ninguna gracia a la cantante de 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón', que no dudaba en llamar este miércoles a 'Y ahora Sonsoles' para enviar un mensaje a Jenny: "A ver si puedes ir alguna vez a hablar de tu vida, de los amigos que entran en tu casa y de los que salen, que posiblemente sea mucho más interesante que los que vienen a la mía. Y habla de tu trabajo y de todo lo que tú vales, preciosa. Que te gusta mucho salir en televisión hablando de lo que sabes de mí, pero, en cambio, yo no hago nada para hablar de lo que sé de ti, que es mucho" advertía muy enfadada. Sobrepasada, Bárbara estallaba ante las cámaras este jueves tras reunirse con sus abogadas para ver qué demandas puede interponer por todo lo que se ha dicho y publicado en los últimos días. A su llegada a la casa de su hija Sofía Cristo increpaba a los periodistas al grito de "¡lo que estáis haciendo es delincuencia, no tenéis vergüenza, acosadores!". Un momento tenso tras el que Jenny, asegurando que no tiene miedo a lo que la vedette pueda contar sobre ella, ha aprovechado para dar un contundente mensaje a su examiga: "Que se tranquilice".

