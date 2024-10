Isabel Rábago y la abogada, Beatriz Uriarte, visitan a Bárbara Rey

Bárbara Rey no se dejó ver ayer en todo el día tras su altercado con la prensa cuando llegaba a casa de su hija, Sofía Cristo, tras una reunión con sus abogadas. Muy enfadada, la vedette aseguraba que se sentía acosada y no hacía ninguna declaración sobre los audios que han salido a la luz con el Rey Juan Carlos I. Hoy, tampoco ha salido de la casa de su hija, pero sí que hemos podido ver cómo recibía la visita de la periodista, Isabel Rábago, y de la abogada Beatriz Uriarte, quien lleva a la familia de Edwin Arrieta. Una visita que ha llamado especialmente la atención porque Bárbara ha evitado entrar en los programas de Telecinco, donde casualmente colabora Isabel y también porque ya tiene su equipo jurídico contratado, en el que no trabaja Beatriz. A la salida, la periodista confesaba que la vedette está "bien, muy bien" y la abogada comentaba que "hay que valorarlo todo" antes de tomar acciones legales por la difusión de esos audios con el emérito.

