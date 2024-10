Isa Pantoja entiende que su madre no se vaya de Cantora

Tras la publicación de las fotografías y los audios del Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey, la polémica que ha habido estos días por Isabel Pantoja ha quedado en un segundo plano... tanto que ahora Isa goza de cierta tranquilidad porque el foco no está en su familia. Este viernes pudimos hablar con la joven y nos aseguraba que entiende que su madre esté pasando por un momento complicado al desprenderse de la finca Cantora: "Ella no se quiere ir porque le trae muchos recuerdos y bueno es entendible también". Aprovechábamos para preguntarle sobre la posibilidad que su hermano, Kiko Rivera, acuda a Cantora a sacar cosas, Isa no sabe si sería capaz, pero dejaba claro que "también es su casa al final, entonces. Ahora mismo, legalmente, es de los dos". Aunque no sabe si irá, la colaboradora de televisión reconocía que "él podría ir cuando quisiese, pero no va para evitar problemas y tal... que cada uno haga lo que considere y ya". Isa nos confirmaba que sigue sin tener una relación con Kiko después de todos los desencuentros públicos que han tenido y de haber estado ingresada y no haber recibido ni una llamada por su parte: "Nada, cero". Sin embargo, con la que sí que mantiene el contacto es con su prima Anabel, de la que nos confesaba que está llevando "bien" el embarazo.

