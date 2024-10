Irene Villa y David Serrato celebran su boda por segunda vez en Madrid

¡Día de lo más especial! Tras regresar de su luna de miel, Irene Villa y su marido, David Serrato, han organizado una fiesta solidaria en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid, en colaboración con Gastronomía Solidaria, un grupo de profesionales amantes de la gastronomía con una filosofía de vida basada en hacer felices a los demás. Súper felices, nos han confesado que "hoy es la boda más social" porque "queríamos compartirlo con toda España" rodeados de todos sus queridos: "Hoy es la fiesta del amor". "Cuando conocí a Irene, conocí a una chica guapísima e interesantísima, pero no sabía que venía con el regalo de una familia detrás", nos explicaba David, que también nos comentaba que "les amo". Unas palabras que emocionaban a la escritora porque "él nos conoció a toda la familia al completo, mucha gente pudo pensar que era una carga, pero todo lo contrario, mis hijos están encantados con él y a la inversa, con él es todo facilísimo". David también nos comentaba que "cada uno somos muy distintos", pero "tenemos tantos puntos donde nos encontramos, que no cabe otra que disfrutar"... y la gran pregunta ahora es si van a dar el paso de vivir juntos, a lo que Irene confesaba: "Llevamos juntos desde la otra boda y yo ya no me quiero separar de ti, a ver cómo lo haces". Parece que por el momento no se va a dar porque "ahora todo es tan idílico, todo encaja perfectamente", pero "no te digo que igual en un tiempo esos planes puedan cambiar", nos explicaba Serrato.

Compartir nota: Guardar