Francia "toma nota" de la sentencia del TJUE que tumba los acuerdos entre la UE y Marruecos

El Gobierno de Francia ha dicho "tomar nota" este viernes de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que tumba los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la UE y Marruecos al considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo saharaui. "No le corresponde (a Francia) comentar una decisión judicial. En todo caso, Francia reafirma su adhesión inquebrantable a su excepcional asociación con Marruecos y su determinación de seguir profundizándola", ha indicado el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado. En este sentido, ha asegurado que sigue "particularmente decidida a acompañar los esfuerzos de Marruecos en favor del desarrollo económico y social del Sáhara Occidental en beneficio de las poblaciones locales". El Ministerio ha insistido en que la relación entre la UE y Marruecos tiene "un carácter estratégico". "Francia seguirá trabajando con sus socios europeos para reforzar sus intercambios, en particular los económicos, y preservar los logros de la asociación, respetando el Derecho Internacional", ha zanjado. El Gobierno marroquí, que cree que el TJUE busca "sustituir" a los organismos de la ONU responsables de esta disputa territorial, ha dejado claro que en ningún momento suscribirá acuerdo alguno "que no respete su integridad territorial y su unidad nacional", dentro de la cual sitúa al Sáhara Occidental. La sentencia de este viernes, sin embargo, justifica la ilegalización de los acuerdos comercial y pesquero en que ambos se celebraron sin el consentimiento de la población del Sáhara Occidental, que considera representada por el Frente Polisario.

