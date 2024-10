Así acudía Antonio Tejado a firmar a los juzgados la última vez

Aunque lleva un perfil discreto desde que saliese de prisión, las informaciones sobre Antonio Tejado no cesan. Esta semana hemos conocido que el sobrino de María del Monte estaría pasando por uno de los peores momentos de su vida a la espera de que se celebre el juicio sobre el robo en casa de la artista. Hace unos días conocíamos en el programa 'Espejo Público' que al sobrino de la cantante le habrían diagnosticado varias patologías tras su paso por la cárcel... pero, ¿cómo se encuentra Tejado? Anabel, colaboradora del programa, confirmaba que Antonio "no lo está pasando bien. Está yendo a terapia y le han diagnosticado varias patologías". Una información que llamaba especialmente la atención y por la que ha sido preguntada ahora su familia. Esta semana hemos podido ver a su madre y a su hermano ante las cámaras, pero evitaban confirmar si es verdad que Antonio tiene problemas de salud: "Lo siento mucho". Un silencio respecto a la figura del sobrino de la cantante que no llama la atención puesto que siempre se han mantenido en esa actitud. Europa Press ha rescatado de su archivo las últimas imágenes de Tejado yendo a firmar a los juzgados y en ellas podemos ver cómo, además de guardar silencio sobre su situación personal, lucía un rostro serio y oculto tras las gafas de sol... ¿estará yendo a terapia tal y como se ha comentado?

