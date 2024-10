Alondra de la Parra define la Hispanidad como "el encuentro de cientos de mundos": "El español nos hermana a todos"

La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), la mexicana Alondra de la Parra, ha definido la Hispanidad como "el encuentro de cientos de mundos, que ha dado fruto a medio milenio de amistad entre pueblos, simpatía y cariño mutuo". Así lo ha manifestado este viernes en el pregón del Festival de la Hispanidad, que se ha realizado desde la Casa Museo Lope de Vega, donde ha invitado a que "el español hermane a todos en el camino del entendimiento, la búsqueda de la prosperidad y la consecución de ideales y propósitos". "Aquí se comparte, lo mío es tuyo, el pueblo no se ahoga y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Estos versos, inspirados en la cantante argentina Mercedes Sosa, pertenecen a la sensibilidad de mi admirado amigo y gran poeta puertorriqueño René Pérez Joglar. Este reconstruir no es novedad. Incluso en las épocas más turbulentas, el arte nos recuerda que compartir entre nosotros es la relación más fructífera y el objetivo al que tenemos que aspirar", ha subrayado la directora de la ORCAM. De la Parra ha recordado que se formó en una escuela llamada Manuel Bartolomé Cosío, nombrada en honor al pedagogo español y fundada en la Ciudad de México por el también español José de Tapia. Asimismo, ha señalado que estudió en el Colegio Madrid, de "herencias hispanas", donde aprendió "lo que es la democracia, la libertad de expresión, la comunicación, el compromiso, la responsabilidad y el respeto y el trabajo en equipo". "Pertenezco de las primeras generaciones a las que se les enseñó que lo que ocurrió en el 1492 fue el encuentro de dos mundos, pero yo pienso que es el encuentro de cientos de mundos. También soy parte de una generación que fue educada leyendo el cantar del Mío Cid o el Quijote. La Hispanidad trae consigo el regalo de la lengua española. Soy de quienes aprendieron a hablar o leer en español. A la vez, admiro la belleza de las lenguas originarias de mi país, sin las cuales no es posible describir la enorme diversidad de sabores, colores, vestimentas y comida de mi querido México", ha reflexionado. "UNA COMUNIDAD" Y "UN GRAN COSMOS", COMPARABLE A UNA ORQUESTA La directora de la ORCAM ha recalcado el valor de la palabra "comunidad" y ha detallado que una orquesta se compone de distintas secciones, como las cuerdas, los vientos de metal y de madera y la percusión. "Cada sección tiene su personalidad, su papel y su rol en la ejecución de una composición", ha señalado. "La orquesta es un gran cosmos en el que cada músico es una estrella que aporta una luz única. A mi parecer, ocurre un fenómeno similar cuando hablamos de la Hispanidad. Cada cultura, cada expresión y cada acento aporta un punto diferencial único y necesario para el conjunto. Pero la riqueza de la Hispanidad radica en lo que conseguimos como grupo, igual que en la orquesta, igual que en el cosmos", ha concluido "ESPAÑA Y MÉXICO ESTÁN UNIDOS" Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado "la firmeza y convicción" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por este festival porque "era necesario entender la Hispanidad y nuestra unión". "Es nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y es lo que nos une, no o que nos separa. Defendemos un modelo integrador, abierto y colaborador, que construye puentes con los países hermanos de Hispanoamérica, Europa y el resto del mundo", ha subrayado tras destacar que la dirección de Alondra de la Parra "toca directamente a nuestra fibra humana y nuestra emoción". Al igual que defendió la dirigente madrileña este lunes en los Premios Cultura, De Paco ha reiterado que "México y España están unidos fraternalmente y la Hispanidad no la romperán ni la ignorancia ni el fanatismo". MANUEL TURIZO Y EL BALLET ESPAÑOL, PLATOS FUERTES La Comunidad de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a más de un centenar de actividades hasta el día 13 en Hispanidad 2024, la cita en torno a la cultura en español que este año tendrá como platos fuertes el concierto que el colombiano Manuel Turizo ofrecerá en la Puerta de Alcalá el domingo 6 o el estreno del Ballet Español de la región el día 12, fecha de la Fiesta Nacional, en los Teatros del Canal. Turizo, referente de la música urbana y latina entre la diversidad de géneros que abarca, será protagonista con su concierto de esta cuarta edición de Hispanidad, en cuya programación destacan también nombres como Valeria Castro o Yotuel y en la que México será el país invitado. Nominado al Latin Grammy por 'El Merengue' y galardonado con tres premios Latin Billboard por 'La Bachata', Turizo ofrecerá un concierto con acceso gratuito en este emblemático emplazamiento madrileño, recogiendo así el testigo de Camilo y Carlos Vives, que actuaron en este mismo escenario en 2022 y 2023, respectivamente. Además, la gran cabalgata de la Hispanidad, con representación de todos los países participantes, desfilará por primera vez por la Gran Vía de la capital con la presencia de seis carrozas el sábado 5 de octubre. Igualmente, el cubano Yotuel, Valeria Castro, los colombianos Elsa y Elmar, el argentino Diego Torres y La Cendejas, entre otros, ocupan un puesto destacado en el cartel de Hispanidad 2024, que este año cuenta con un incremento presupuestario del 40%, alcanzando casi los 4 millones de euros, de los cuales alrededor de la décima parte irán a sufragar el concierto de Turizo, cuyo contrato alcanza los 484.000 euros. SEIS ESCENARIOS AL AIRE LIBRE Bajo el lema 'Todos los acentos caben en Madrid', la celebración se extenderá por varios escenarios de la ciudad como la Plaza Mayor, la de la Remonta, Callao, Puerta del Sol y Puerta de Alcalá, como los principales espacios donde se concentrarán el grueso de las actuaciones. El sexto estará ubicado el Matadero, donde habrá siete conciertos, fruto de la colaboración iniciada en 2023 con el Ayuntamiento de Madrid. En el marco de esa colaboración se desarrollará también, el 12 de octubre, un espectáculo piromusical en la plaza de Cibeles a las 21.30 horas organizado por el Consistorio. Por otro lado, un año más se sumarán a la celebración de la Hispanidad los Mercados municipales de Madrid, con una programación de actividades especiales organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con el Área de Economía, Innovación y Empleo. Una programación cultural en la que la música, un año más, llevará el peso, con nombres, además de los ya citados, como El Búho, Rocío Márquez y Bronquio o Kumbia Boruka. Grupos y solistas hispanoamericanos procedentes de Argentina, Colombia, Chile, Cuba, España, Perú, República Dominicana y Uruguay conformarán el cartel de Hispanidad 2024. Así, el público podrá disfrutar de las interpretaciones de Alejandro y María Laura, Alex Ferreira, Bratty, Cuatro pesos de propina, Diego Guerrero, Fruko y sus tesos, Grupo Extra, Javiera Mena, La Yegros, La-33, Lara91K, Nanpa Básico, Paquito d'Rivera, Rosario La Tremendita, y Zuaraz entre muchos otros. Igualmente, el flamenco, recientemente declarado por el Ejecutivo autonómico Bien de Interés Cultural (BIC), volverá a tener un protagonismo especial dentro de la programación de este encuentro multicultural con la participación del Corral de la Morería, símbolo y epicentro de este arte a nivel internacional, que regresará a los escenarios de este evento tras el éxito cosechado en 2023, cuando consiguió llenar la Plaza Mayor.

