Sofía Cristo: "Los audios benefician a mi madre porque se ve una mujer desesperada y aterrada"

La polémica no cesa en torno a Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos. Este miércoles han visto la luz unos controvertidos audios en los que la vedette y el monarca hablan sobre asuntos de Estado y en los que el padre de Felipe VI se sinceraba con ella nombrando a la Reina Sofía y a otras personas importantes a nivel político e institucional, como Luis Roldán, Sabino Fernández Campos o el general Armada, confiándole 'secretos' que le dejan en una posición muy complicada al entonces jefe del Estado. También se ha filtrado en 'OK diario' una conversación en la que una Bárbara muy enfadada arremete contra Don Juan Carlos y asegura que la van a matar pero que el Rey caerá con ella. "Está en deuda. Nunca lo he sido, pero puedo ser la p... más cara del mundo porque le puede costar mucho, la corona" amenaza, dejando claro que si algo le sucediese la "enterrarían" junto al Emérito. Unas grabaciones sobre las que ahora se pronuncia Sofía Cristo. En defensa de su madre, y aunque reconoce que intenta mantenerse al margen de este escándalo y que no ha podido escuchar todos los audios, la Dj lo tiene claro: "Creo que quien sea un poco inteligente y escuche los audios... yo creo que más que perjudicar a mi madre lo que hace es beneficiarla en el sentido de que se ve una mujer desesperada y aterrada que está intentando defenderse de algo muy gordo" sentencia. Asegurando que no sabe si Bárbara tomará medidas legales por esta filtración, su hija no oculta que no están siendo momentos fáciles. "No quiero entrar más de lo que ya estoy entrando. Me estoy intentando proteger lo máximo posible porque de verdad que quiero disociarme de todo esto, y es muy imposible porque me van llegando cositas porque al final es que es algo que me compete de alguna manera u otra porque es mi familia" reconoce. "Y de verdad, quiero aclarar que obviamente lo estoy sufriendo por todo lo que está pasando porque es doloroso pero que yo no estoy al borde del precipicio intentando suicidarme porque yo lo que estoy es con una entereza y sufriendo por mi madre, porque está sufriendo mucho, y obviamente esto genera a nivel mental daños psicológicos porque no es de plato de buen gusto estar en boca de todo el mundo y con cosas tan desagradables" confiesa, respondiendo tajante a los que cuando sube a redes sociales una imagen sonriendo creen que no está sufriendo: "Para que la gente no se preocupe porque claro, de repente subo una foto sonriendo y me dicen 'no estabas tan mal' y digo, pues bueno, si queréis me corto las venas, no sé... Pero bueno, no lo voy a hacer" sentencia, poniendo un punto de humor a esta situación tan dura. Además, Sofía ha respondido a las declaraciones de Ángel en el especial 'Historia de un chantaje' asegurando que no le ha llegado ninguna demanda, y que debe ser porque su madre y su hermana "usaron sellos antiguos" para mandársela. "Sellos antiguos, sí, sí, sí. Sellos antiguos" ha reído con ironía, dejando claro que las demandas llegarán: "Yo creo que sí, que se lo tome con calma, ¿no? Ya más adelante, con tranquilidad". "Ya lo he dicho muchas veces, que está todo, que voy para adelante" ha zanjado. Sin embargo, la Dj ha preferido no comentar la defensa que su hermano ha hecho de Jenny Llada -que en los últimos días ha ido a varios platós a hablar de Bárbara- y ha asegurado que "de este ser no voy a hablar, o sea, me niego a darle un solo minuto más de televisión a nuestra costa".

