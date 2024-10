Polisario: fallos de TJUE son "la mejor respuesta" a decisiones "poco responsables"

Bruselas, 4 oct (EFE).- El Frente Polisario aseguró este viernes que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hoy anularon los acuerdos comerciales sobre pesca y productos agrícolas entre Marruecos y los Veintisiete son "la mejor respuesta" de la corte "a las últimas decisiones unilaterales poco responsables de algunos Estados europeos, especialmente Francia y España".

"Creemos que esta es la mejor respuesta por parte de la Corte de Justicia de la UE a las últimas decisiones unilaterales poco responsables de algunos Estados europeos, especialmente Francia y España, que han querido apoyar a Marruecos en su política de imponer el 'statu quo' colonial en el Sáhara Occidental", declaró a EFE el representante del Polisario encargado de los procedimientos ante el TJUE, Oubi Bouchraya.

Desde 2022, España apoya la iniciativa de autonomía propuesta en 2007 por Marruecos para el Sáhara Occidental. Ese cambio supuso un giro en la posición del país respecto al futuro de este territorio, antigua colonia española, ya que hasta ahora defendía los acuerdos de la ONU para celebrar un referéndum en el Sáhara con el fin de determinar el futuro político de este territorio.

Bouchraya consideró que con las sentencias "ha quedado claro" que la Comisión, el Consejo de la UE (los Estados miembros) y Marruecos "han estado todo este tiempo actuando al margen de la ley".

Para Bouchraya, "ahora queda claro" también que Marruecos y el Sáhara Occidental "son dos territorios distintos y separados y que Marruecos no tienen ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental".

"Por lo tanto, el pueblo del Sáhara Occidental debe ejercer su derecho a la autodeterminación. No hay ninguna manera de resolver este conflicto al margen de la ley, de la legalidad internacional, y creemos que estas decisiones hoy fortalecen las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental", subrayó.

Pese a anular los dos acuerdos, en el caso del convenio relativo a las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas el TJUE decidió mantenerlo en vigor durante doce meses a partir de hoy, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.

El representante del Frente Polisario consideró que esa medida "es una forma de permitir a la Unión Europea una retirada ordenada" del Sáhara Occidental.

"Ahora, para nosotros, tanto la Unión Europea como el Consejo, pero también las empresas y las compañías que operan en el Sáhara Occidental, a partir de hoy, están operando fuera de la ley", comentó.

También manifestó que el Frente Polisario "está siempre disponible para negociar con la Unión Europea" y tiene "toda la intención de ayudar".

"No vemos ninguna razón de por qué la Unión Europea no se sienta con el Frente Polisario. Hay precedentes. La Unión Europea se sienta regularmente con la Organización para la Liberación de Palestina en este contexto exactamente de acuerdos económicos que implican los recursos del territorio ocupado de Palestina", argumentó.

"No vemos 'a priori' una razón si no es por temor a las represalias que Marruecos puede hacer", dijo, y agregó que "ceder al chantaje de Marruecos de una manera permanente no debe ser una opción para la Unión Europea".

Desde el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA), su jefe del comité de relaciones exteriores, Mahjoub Maliha, indicó a EFE que si la UE tiene interés en tener acceso a los recursos naturales del Sáhara Occidental, tendrá que recurrir "al representante legal" del pueblo saharaui, en referencia al Frente Polisario.

"La UE debe implicarse en negociaciones con el Polisario", subrayó, y añadió que esa es la única opción que le queda a la Comisión Europea.

El Observatorio de recursos del Sáhara Occidental, por su parte, dijo en un comunicado que las sentencias suponen "una victoria trascendental" para los saharauis e instó a la UE a "dejar de colaborar con el ocupante", como describió a Marruecos, "mediante acuerdos comerciales ilegales".

También pidió a las empresas privadas que están en el Sáhara Occidental que pongan fin "inmediatamente" a su actividad allí. EFE