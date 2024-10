Omar Sánchez se sincera tras su tenso reencuentro con Anabel Pantoja

A punto de cumplirse dos años de su separación, y a un mes de convertirse en madre de su primera hija con su novio David Rodríguez, Anabel Pantoja protagonizaba este miércoles un incómodo reencuentro con su exmarido Omar Sánchez ante las cámaras en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Gran Canaria Swin Week. Un momento en el que, en lugar de saludarle y dar normalidad al momento, pasaba de largo por su lado girando la cara para evitar que sus miradas se cruzasen en ningún momento. El surfero ha reaparecido en una nueva jornada del certamen de moda que se está celebrando en su isla y no ha dudado en mandar un mensaje a la influencer, confesando que aunque "actualmente no hay relación", no cierra la puerta a que en un futuro puedan llevarse bien: "Le deseo lo mejor, que no puedo decir nada más. Se ha hecho eco todo el mundo de esta noticia -un reencuentro público en el que no se dijeron ni 'hola'- y creo que es algo natural y que nos podrán ver en otros eventos porque ella también está viviendo aquí en Gran Canaria y quién sabe, a lo mejor algún día nos podemos saludar y tener una conversación o algo". "Ahora mismo estoy centrado en mí, no estoy pensando en otra cosa y quién sabe, en un futuro todo puede pasar. Soy una persona bastante tranquila que no tengo rencor ninguno hacia nadie y quién sabe" ha respondido a la pregunta de si le gustaría tener un acercamiento a Anabel, a la que ha repetido que "le desea lo mejor". "Ahora dentro de poco va a ser madre y le deseo y espero que salga, lo importante, con salud y sobre todo que tenga esa buena madre como es ella, seguramente" expresa conciliador. Y aunque prefiere mantenerse al margen del complicado momento que vive Isabel Pantoja, sí ha reconocido que con él "se portó genia". "No me meto, pero por lo que conocí al final pues es buena gente" asegura. En cuanto a su corazón tras su ruptura hace unos meses con Marina Ruiz, Omar confiesa que por el momento no tiene ganas de rehacer su vida amorosa: "Eso ya pasó, ella tiene su vida, yo tengo la mía y estoy nastante bien, no me quedo quejar. Ahora mismo estoy tranquilo, me han relacionado con mucha gente pero ahora mismo estoy centrado en mí, en mi trabajo y en un futuro nunca se sabe".

