Omar Montes, obligado a "desconectar" tras su encuentro con Anabel Pantoja

Tras el sorprendente e inesperado encuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el desfile de Agatha Ruíz de la Prada con motivo de una nueva edición de Gran Canaria Swin Week, el ex concursante de 'Supervivientes' recurría a las redes sociales para revelar cómo se encuentra. Aunque Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas más felices de su vida al lado de su pareja David Rodríguez con el que espera la llegada inminente de su primera hija, la sobrina de Isabel Pantoja prefería no saludar a su ex marido y seguir disfrutando del desfile sin alargar ese mal trago en el que ambos se mostraron aparentemente tranquilos. A pesar de las sonrisas en el momento, este encuentro parece que ha dejado huella en Omar que ha tenido que recurrir al deporte para olvidar lo sucedido. "Necesitaba llegar a casa, ponerme los cascos y dar un paseo por la avenida para desconectar. Mañana más, buenas noches" escribía Omar en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía con una gran sonrisa en el rostro mientras disfrutaba de un paseo a la luz de la luna. Con estas palabras el canario ponía de manifiesto que el encuentro con su ex mujer sí que le había marcado, a pesar de su aparente indiferencia, obligándole a recurrir al deporte para olvidarlo.

