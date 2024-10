Marruecos no se siente "aludido" por el TJUE y "exige" a la UE respetar los acuerdos

El Gobierno de Marruecos ha afirmado que no se considera "aludido de ninguna forma" por el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula los acuerdos comercial y pesquero y ha "exigido" a la UE y a sus Estados miembros que "adopten las medidas necesarias para respetar los compromisos" firmados, habida cuenta de la alianza "estratégica" entre ambas partes. El Ministerio de Exteriores marroquí ha afirmado en un comunicado que Rabat no ha participado en el proceso judicial, situando a la UE "en una parte" del tablero y, en la otra, al Frente Polisario, de quien partió precisamente el recurso que ha terminado por tumbar los dos acuerdos este viernes. "Marruecos no ha participado en ninguna de las fases del procedimiento y, por tanto, no se considera aludido de ninguna manera por la decisión" del tribunal europeo, según la nota recogida por la agencia de noticias oficial MAP. No obstante, sí ha cargado contra el contenido de la sentencia, ya que Rabat entiende que incurre en "errores jurídicos evidentes" y en análisis "sospechosos". "Denota en el mejor de los casos un desconocimiento total de las realidades del dosier, si no un sesgo político flagrante", ha apostillado. El Gobierno marroquí, que cree que el TJUE busca "sustituir" a los organismos de la ONU responsables de esta disputa territorial, ha dejado claro que en ningún momento suscribirá acuerdo alguno "que no respete su integridad territorial y su unidad nacional", dentro de la cual sitúa al Sáhara Occidental. En su nota, lanza un aviso directo al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a los Estados miembro de la UE, para respetar los compromisos, "preservar los avances del partenariado" común y dotar al reino alauí "de la seguridad jurídica a la que tiene derecho".

