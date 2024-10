De la Fuente: "Al que no le preocupe que nos quiten el Mundial es un necio"

Las Rozas (Madrid), 4 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, confía en que pronto se solucione la situación que vive la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para poder firmar su nuevo contrato, y afirmó que "al que no le preocupe" que a España le puedan quitar el Mundial 2030 "es un necio o un ignorante".

De la Fuente dejó un mensaje duro tras la exigencia de FIFA y UEFA a que RFEF elija presidente en un plazo máximo de tres meses en un proceso democrático y con ayuda institucional del Consejo Superior de Deportes (CSD).

"¿Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial? Nos debe preocupar a todos por muchos motivos. Por lo que representa para el fútbol, para el país, para la economía. Al que no le preocupe es un necio o un ignorante, así de claro", aseguró con contundencia.

"Si fuera cierta y tuviera visos de realidad esa situación, ¿cómo no nos va a preocupar? Hay que hacer todo lo que tenemos en nuestras manos para que todo se normalice, se juegue aquí un Mundial y la final, como se propone, en el Bernabéu. A quién no nos va a gustar eso. Yo me apunto", añadió.

En lo personal, deseó De la Fuente que ya haya un presidente de la Federación y la estabilidad necesaria para que se regrese a la normalidad y, poder firmar el acuerdo que tiene para su continuidad en el cargo de seleccionador.

"Con tranquilidad y mucha responsabilidad estoy deseando que se solucione la situación de la Federación por el bien de la institución y del fútbol español, por el bien de los profesionales y porque se arregle mi contrato. Pero es algo que no me inquieta ahora", aseguró.

"Hay una conversación muy avanzada y en diciembre cuando se solucione todo se solucionará eso también y si no, será el momento de explicar cada parte lo que sucede. Ahora no es el momento", agregó.

De la Fuente admitió que las conversaciones se cerraron con un acuerdo que no se ha certificado en la firma por la situación que se vive en la RFEF pero dijo que no altera su trabajo como seleccionador.

"Estoy tranquilísimo y la Federación tiene que estarlo. Espero que estos meses cuando se estabilice todo, se plasme lo hablado. Hay un compromiso que nos debe tener tranquilos a ambas partes", valoró.

Entre las opciones a la presidencia, De la Fuente fue preguntado por el exseleccionador Vicente del Bosque. "Le quiero muchísimo, es un referente en todo, en el plano profesional y en el humano. A niveles institucionales que lo elija el fútbol de manera democrática, nada por imposición. Que se elija desde el fútbol a su figura más representativa como corresponda. Si él es lo mejor para el fútbol, siempre tendrá mi apoyo", sentenció. EFE