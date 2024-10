Crónica del Bayern Múnich - Real Madrid, 97-89

El Real Madrid empezó con mal pie en la Euroliga al caer (97-89) este jueves en su debut en el Sap Garden de Múnich, donde se levantó varias veces pero terminó hincando la rodilla en el último suspiro y con polémica, expulsado Facundo Campazzo, el mejor de los blancos. El base argentino hizo un poco de todo desde que el Madrid se vio 11 puntos abajo cerca del descanso: anotó, asistió y, sobre todo, insufló intensidad a los suyos. El 'Facu', que terminó con 19 puntos, 9 asistencias y 21 de valoración, no culminó su partidazo y terminó descalificado al exigir una falta en busca de la prórroga. El Madrid se desinfló cuando parecía tenerlo en su mano, a pesar de remar hasta el final, en un último cuarto desastroso, donde encajó una veintena de puntos en cinco minutos. Después de caer en la final de la Supercopa contra el Unicaja y en su debut ACB contra el recién ascendido Leyma Coruña, los blancos se estrellaron también en su primera parada del largo camino hacia la 'Final Four'. Aunque sigue encajando piezas Mateo, los Garuba, Ibaka, Andres Feliz y Xavier Rathan-Mayes, el Madrid demostró calidad de sobra como para navegar contra corriente sin llegar a culminar. El Bayern rozó el debut perfecto en el primer tiempo, enchufando mucho de tres hasta tener una renta de 11 puntos cerca del descanso (49-38), pero los blancos, con Facundo Campazzo a los mandos, reaccionaron. No fue la primera remontada de la noche para el equipo español, que vivió a remolque en el inicio del novedoso Sap Garden. Johannes Voigtmann, Shabazz Napier y Andreas Obst superaron a un Madrid desordenado y escaso de puntos. Los de Mateo despertaron con buenos minutos de Dzanan Musa, Serge Ibaka y Gabi Deck, además de un triple sobre la bocina y desde el centro del campo de Rathan-Mayes. Pese a ese gran parcial (26-29), el Madrid volvió a flojear, sin Edy Tavares por una segunda falta ni Facundo Campazzo, descansando. Así, el Bayern conectó de nuevo desde fuera y abrió brecha con un parcial de 13-0 en el inicio del segundo cuarto. La solución de los visitantes fue un Campazzo intenso y acertado que, además de sumar por sí solo, conectó a sus compañeros con el partido (52-51). El argentino alargó el momento de los visitantes en la reanudación y volvió al rescate cuando el Bayern enjuagó la desventaja en el último cuarto. Sin embargo, todo lo bueno se convirtió en pesadilla, sin rebote y perdonando la sentencia en un Madrid falto de soluciones más allá del 'Facu'. No tuvo plan B el equipo de Mateo, cuando al argentino no le salieron las cosas. Entre Voigtmann (19 puntos y 10 rebotes), Edwards y Napier (25 puntos) asediaron el aro rival. El triple sonrió de nuevo a los de Gordon Herbert y el Bayern saboreó la victoria antes de tiempo. La renta era jugosa y el tiempo escaso, pero el cuadro alemán vio acercarse y mucho al Madrid, hasta que Campazzo terminó desquiciado reclamando una falta en busca del 3+1 como última posesión y Mateo tendrá que seguir mejorando su nuevo equipo entre derrotas. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 97 - REAL MADRID, 89. (52-51, al descanso). --EQUIPOS. BAYERN MÚNICH: Weiler-Babb (-), Obst (9), Lucic (9), Voigtmann (19) y Booker (11) --quinteto inicial-- Edwards (14), Da Silva (4), Giffey (6), Brankovic (-), Napier (25). REAL MADRID: Campazzo (19), Abalde (3), Musa (18), Ndiaye (-) y Tavares (12) --quinteto inicial-- Llull (3), Deck (11), Rathan-Mayes (12), Ibaka (9), Feliz (-), Garuba (2), González (-). --PARCIALES: 26-29, 26-22, 12-22, 33-16. --ÁRBITROS: Difallah, Racys y Petek. Eliminados Booker y Campazzo. --PABELLÓN: Sap Garden.

