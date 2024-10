Biden confía en que las elecciones de EEUU sean "libres y justas" pero duda de que sean "pacíficas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado su convencimiento sobre que las próximas elecciones presidenciales del país, previstas para el 5 de noviembre, serán "libres y justas", pero ha mostrado sus dudas sobre si los comicios se desarrollarán de manera "pacífica", temiendo una nueva reacción negativa del expresidente y ahora de nuevo candidato republicano, Donald Trump. "Estoy seguro de que serán libres y justas. No sé si serán pacíficas. Las cosas que Trump ha dicho y las cosas que dijo la última vez, cuando no le gustó el resultado de las elecciones (de 2020), fueron muy peligrosas", ha manifestado el presidente Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha recordado así el episodio vivido hace ya casi cuatro años, cuando Trump --entonces presidente en el cargo-- no reconoció el resultado de las elecciones en las que se había impuesto Biden. Semanas después, poco antes de la toma de posesión del nuevo mandatario, se produjo el asalto al Capitolio, incidente por el que la Justicia investiga a Trump. Así las cosas, aludiendo a este episodio, el presidente Biden ha reconocido estar "preocupado por lo que puedan hacer" Trump y sus acólitos si se produce un resultado electoral con el que no estén de acuerdo. Trump se presenta de nuevo como candidato republicano a unas elecciones en las que se enfrentará a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, quien ha sido nombrada como aspirante demócrata después de que Biden diera un paso atrás y retirara su candidatura en medio de críticas de propios y ajenos en torno a su estado de salud y tras un mal desempeño en un debate cara a cara en junio.

