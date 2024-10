Ancelotti: “Te puedes creer invencible y a veces una derrota te reconecta con la realidad”

Madrid, 4 oct (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que tras una “racha larga”, de 258 días sin perder de su equipo “te puedes creer invencible” y que, por ello, “a veces” una derrota como la que sufrieron el miércoles contra el Lille “te reconecta con la realidad”.

“Cada uno puede opinar lo que quiera. La crítica por lo visto el miércoles es correcta, pero no cambia nada. A veces hay momentos en los que tienes que reconectar y hacerlo pronto. A ninguno de nosotros nos gusta perder. Hemos tenido una racha larga y te puedes creer invencible y a veces una derrota te reconecta con la realidad”, dijo en rueda de prensa.

Tenemos que hacerlo mejor. No estamos a la altura, pero nos falta poco. Tenemos a jugadores que no han llegado a su mejor nivel y tenemos que ser pacientes en este sentido; no estamos donde queremos estar, pero no estamos lejos. Nos falta un poco de intensidad, circulación de balón… es ahí donde tenemos que mejorar”, añadió.

Ancelotti insistió en su idea de que la derrota puede venir bien para la reacción de su equipo.

“La derrota puede ser una buena oportunidad si reaccionas. Me ha gustado la reacción del equipo. Dimos todo al final del partido y competimos hasta el final. La reacción fue buena y estamos más fuertes que nunca”, aseguró.

“La última derrota vino bien y si pasa lo mismo veremos. En la Liga seguimos imbatidos desde hace mucho tiempo y hay que seguir esta racha. Los más tristes somos nosotros y vamos a buscar soluciones”, continuó.

“Hemos coincidido en que nos falta intensidad con balón en el sentido de que el balón tiene que circular más rápido para llegar bien arriba, y en que falta intensidad defensiva”, comentó sobre el análisis, junto a sus jugadores, de lo ocurrido en Lille.

Eso sí, un Ancelotti “bastante acostumbrado” a las críticas que, por ello, “no” le “preocupan en absoluto” defendió la calidad de su plantilla, al ser preguntado por el centro del campo y si faltaba un perfil parecido al del alemán Toni Kroos, quien se retiró al final de la pasada temporada.

“No creo que falte un jugador de toque. Lo tienen Modric, Camavinga, Bellingham… Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros… Tenemos mucha variedad. No estamos mostrando toda nuestra calidad, pero no nos falta nada”, comentó.

Derrota contra el Lille que llegó antes de recibir en el Santiago Bernabéu al Villarreal, tercer clasificado en LaLiga EA Sports con un punto menos (17) que el Real Madrid.

“El Villarreal lo está haciendo muy bien. Es un equipo bien colocado en el campo y que está haciendo un trabajo óptimo. Va a ser un partido difícil, pero tenemos ganas de volver y es una oportunidad de tener una mejor versión y volver a jugar bien al fútbol enfrente de nuestra afición”, analizó.

“Intentaremos jugar como habitualmente hacemos, teniendo en cuenta el buen momento del rival y sus características, pero sobre todo intentaremos mantener más intensidad en el partido”, continuó.

Además, habló de dos nombres propios; el francés Kylian Mbappé, quien no irá convocado con Francia al haberse recuperado recientemente de una lesión muscular, y el turco Arda Güler, que solo ha disputado 35 minutos en los últimos tres partidos.

“No quiero opinar de lo que van a hacer los entrenadores del equipo nacional. Mbappé ha vuelto a entrenar y es un problema que parece resuelto”, señaló sobre el francés.

Por otro lado explicó el uso que hace del turco Arda Güler, con una participación casi testimonial en los últimos encuentros.

“Tiene competencia. No es sencillo buscar espacios en el once titular. Ha sido dos veces titular y está teniendo más protagonismo que el año pasado”, declaró. EFE

(Foto)(Vídeo)(Directo)