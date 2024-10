Ancelotti: "No estamos todavía a la altura, hay jugadores que no han llegado a su mejor nivel"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que la derrota en Liga de Campeones ante el Lille puede ser "una oportunidad" para "reconectar", y considera que todavía "no" están "a la altura" porque "hay jugadores que no han llegado a su mejor nivel", y espera que todo pueda empezar a reconducirse este sábado ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu. "Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo creo que la crítica en este sentido, por lo visto en el partido de miércoles, es correcta. No pasa nada, no cambia nada. A veces hay momentos en los que tienes que reconectarte y hay que hacerlo pronto y rápido. A ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy alta y parece que somos invencibles. A veces una derrota te reconecta con la realidad, que es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo mejor", declaró en rueda de prensa. En este sentido, considera que el equipo aún no está al 100%. "Creo que no estamos a la altura, pero falta poco. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Esto es bastante normal, tenemos que ser pacientes en este sentido. No estamos donde queríamos estar, pero no estamos lejos de donde queremos estar. Esto es la análisis que hacemos. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, en la circulación del balón. Esto es donde tenemos que mejorar", subrayó. Además, el técnico italiano insistió en que deben preocuparse "de la intensidad en la circulación del balón" y "de la intensidad en el aspecto defensivo". "Hemos coincidido en el hecho de que nos falta un poco de intensidad con el balón, en el sentido de que el balón tiene que circular más rápido para llegar más rápido a los delanteros, y nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo", expresó. Sin embargo, no cree que haya "complicaciones en la salida desde atrás". "Hay que meter el balón largo, esto es lo más sencillo. Ahora intentaremos jugar como habitualmente hacemos, teniendo en cuenta la fuerza y el buen movimiento del equipo rival, las características del equipo rival. Intentaremos meter mucha más intensidad, esto es el objetivo en los dos aspectos, defensivo y ofensivo", apuntó. Sobre la derrota en 'Champions' ante el Lille, la calificó como "una oportunidad". "Puede ser una gran oportunidad esta derrota si eres capaz de reaccionar bien. Es algo que me ha gustado mucho, la reacción del equipo. El equipo no quería perder. En el final del partido lo hemos dado todo, hemos competido. Hasta el final la reacción ha sido correcta, buena. Estamos en el camino correcto y estamos más fuertes que nunca", señaló. "La última derrota ha salido bien, si pasa lo mismo, hablaremos de otra derrota en 40 partidos. Todavía en LaLiga estamos imbatidos desde mucho tiempo y hay que seguir esta racha, tenemos toda la confianza del mundo. Los más tristes somos nosotros, pero vamos a ser nosotros los que busquen las soluciones", prosiguió. En otro orden de cosas, Ancelotti negó que falte un jugador de toque en la plantilla. "No creo que falte un jugador de toque porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque. Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros, tenemos mucha variedad. Nada más, ahora no estamos mostrando toda esta calidad que tenemos. El objetivo es mostrarla, pero no falta nada", indicó. También explicó que el turco Arda Güler no juega más "porque tiene competencia". "No es sencillo buscar espacio en los primeros once. Creo que Güler ha jugado esos partidos, en esos primeros once partidos ha salido dos veces titular. Creo que está teniendo más protagonismo que el año pasado", expuso. Por otra parte, opinó de la ausencia de Kylian Mbappé en la convocatoria de Francia. "No quiero opinar de lo que eligen los entrenadores del equipo nacional. Mbappé ha tenido un problema que parece resuelto, todavía no es resuelto 100%. Hoy se ha entrenado con normalidad y después Deschamps ha elegido no convocarlo", afirmó. Por último, se deshizo en elogios hacia el rival de este sábado. "El Villarreal lo está haciendo muy bien, es un equipo muy bien colocado en el campo. Están haciendo un óptimo trabajo. Mañana va a ser un partido difícil, pero tenemos ganas de volver pronto. Es una oportunidad para nosotros de ofrecer una mejor versión. Intentaremos reconectarnos y volver a jugar bien al fútbol frente a nuestra afición", manifestó. "No sé qué significa ser valiente. Ser valiente es presionar arriba bien. Tú puedes ser valiente también defendiendo bien. Creo que todos los equipos que vienen al Bernabéu son valientes porque quieren sacar puntos aquí. Esto es lo normal del fútbol. Nosotros tenemos que preparar bien nuestro partido e intentar jugarlo lo mejor posible", concluyó.

