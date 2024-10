Ana Herminia, implacable con Bárbara Rey tras explotar ante las cámaras: "No es así como lo pintan"

Sobrepasada tras la filtración de sus audios con el Rey Juan Carlos, Bárbara Rey ha estallado ante las cámaras como nunca. "¡No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia lo que estáis haciendo" y volvía a pedir a gritos en mitad de la calle que se apartaran de su camino a su llegada este jueves a casa de su hija Sofía Cristo tras reunirse con sus abogadas para decidir contra quien toma medidas legales tras la publicación de sus imágenes privadas y sus conversaciones hablando del Emérito: "¡Quitaros del medio! ¡No tenéis vergüenza, sois unos acosadores!" exclamaba a gritos muy nerviosa, dejando entrever que se ha visto superada por la situación tras varios días manejando el escándalo con tranquilidad. Una reacción sobre la que le hemos preguntado a la novia de Ángel Cristo, Ana Herminia Illa, que a dos semanas de su boda con el hijo de Bárbara Rey no ha dudado en atizar a la vedette tras explotar contra los reporteros: "Eso no es así, pero bueno. Eso no es así como lo pintan" ha asegurado, sin aclarar a qué se refiere exactamente con sus palabras. Mientras el concursante de 'Supervivientes 2024' guarda silencio sobre cómo está llevando el tsunami mediático sin precedentes que se ha desatado después de vender las imágenes de su madre en actitud cariñosa con Don Juan Carlos en 1994 en su casa de Boadilla del Monte, Ana Herminia sí ha confesado que la vedette no es la única que lo está pasando mal. "Bueno, estamos que es lo importante" reconoce, asegurando que ella no piensa hablar de las grabaciones de Bárbara que están saliendo a la luz porque "no es mi problema esto la verdad".

