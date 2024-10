Álvaro Muñoz Escassi reacciona a las imágenes de María José Suárez con otro hombre: "Perfecto"

Definitivamente, María José Suárez ha pasado página y ha cerrado el capítulo de su vida dedicado a Álvaro Muñoz Escassi. Tras su polémica ruptura el pasado mes de junio, y un verano complicado como ella misma ha confesado en más de una ocasión, la modelo ha arrancado el curso con fuerza e ilusión. Y a su nuevo trabajo de colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' podría sumarse un nuevo amor, ya que la sevillana protagoniza la portada de la revista 'Semana' muy bien acompañada por un atractivo y misterioso hombre con el que disfrutó de una cena romántica en un exclusivo restaurante de la capital. A la espera de que María José Suárez reaparezca en el programa presentado por Sonsoles Ónega, rompa su silencio sobre su vida sentimental y desvele la identidad de su nuevo acompañante, Escassi se ha dejado ver en el estreno de la serie 'Walking Dead: Daryl Dixon-The book of Carol' con su hija Anna Barrachina. Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por las imágenes de su ex con otro hombre y su reacción ha sido de lo más sorprendente. Mientras huía visiblemente incómodo ha exclamado: "Me parece todo perfecto, te toca", dejando claro que le parece bien que la modelo rehaga su vida sentimental tres meses después de su ruptura. Una frase idéntica a la que ha usado al escuchar qué tal con Hiba. "Todo perfecto, todo perfecto" ha asegurado, dejando una vez más en el aire si tiene algo más que una amistad con la actriz.

