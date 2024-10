Madrid califica de "muy positiva" la reunión con FIFA sobre el Mundial 2030: "Cuenta con el apoyo de la ciudad"

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha calificado este jueves de "muy positiva" la reunión que mantuvieron este miércoles los evaluadores de la FIFA con miembros del Gobierno municipal para abordar el Mundial de fútbol 2030, y la posibilidad de que la final se celebre en la capital, y ha afirmado que cuentan con "el apoyo absoluto de la ciudad". "Me gustaría trasladarles la buena impresión que tenemos acerca de la visita que ayer realizaron los evaluadores de la FIFA, decirles que creo que fue muy positiva esa visita, que quedaron bastante impresionados acerca de lo que se estaba presentando allí, que era lo relativo al Centro Internacional de Prensa y que, por lo que nos han transmitido, las impresiones son positivas", ha expresado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La vicealcaldesa ha subrayado que Madrid se "volcará" en un evento deportivo tan relevante y ha resaltado que la Casa de Campo, "un pulmón verde" de la ciudad, pueda acoger este Centro Internacional de Prensa. "Estamos muy contentos de cómo salió esa visita y a partir de ahí pues con las mejores expectativas y a la espera de que ellos puedan decidir", ha ensalzado. SANCIÓN EN EL METROPOLITANO También ha valorado la decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dictara una sanción de tres partidos de cierre parcial de su grada para el Estadio Cívitas Metropolitano, por el lanzamiento de objetos e incidentes durante el pasado derbi el domingo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. "Es una decisión que se ha tomado por los órganos competentes. Lo que hemos dicho, desde luego, es que para la ciudad fue un bochorno ver esa situación. El propio alcalde creo que ha sido absolutamente tajante al respecto, como aficionado que es al Atlético de Madrid, pero también como alcalde de la ciudad", ha expresado. En la misma línea, ha vuelto a insistir en que las personas que participaron activa en este incidente no deben volver a pisar un campo de fútbol porque "no es de recibo" ver esas situaciones. "Lo que espero es que se pueda localizar a todas y cada una de esas personas y que no vuelvan a pisar un estadio", ha apostillado.

