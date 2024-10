La Secretaría de la ONU dice que la decisión de declarar 'persona non grata' a Guterres es "otro ataque más"

La Secretaría de Naciones Unidas ha asegurado este miércoles que la decisión de Israel de declarar 'persona non grata' al secretario general de la ONU, António Guterres, es "otro ataque más" al personal de la organización. "Hemos visto el anuncio esta mañana, que consideramos una declaración política del ministro de Exteriores y solo es un ataque más, por así decirlo, al personal de la ONU por parte del Gobierno de Israel", ha dicho el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. Asimismo, ha aclarado que la ONU no reconoce que el concepto de 'persona non grata' se pueda aplicar al personal del organismo. "Vemos este anuncio como una declaración política más que legal", ha aseverado en rueda de prensa. "No recuerdo que en mi tiempo aquí, que llevo 24 años, se hayan hecho este tipo de anuncios. Ha habido momentos en los que ha habido situaciones extremadamente tensas entre el secretario general y varios estados miembros, pero no recuerdo que se haya utilizado este tipo de lenguaje", ha agregado. Dujarric ha explicado además que hay "cantidad" de declaraciones de condena por parte de Guterres "sobre los ataques del 7 de octubre, los actos de violencia sexual y otros horrores". "Creo que el historial del secretario general habla por sí solo", ha sentenciado. Preguntado por la cooperación actual entre Israel y la ONU, Dujarric ha recordado el tema de los visados para los trabajadores de la organización, acusada por Israel de ser "socio cómplice" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Philippe Lazzarini, que lidera la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), ya no tiene una visado para ir a Israel y no se le ha autorizado para ir a Gaza", ha explicado el portavoz, agregando que, pese a ello, siguen intentando hacer su trabajo lo mejor que pueden. Guterres ha indicado este miércoles que su condena al ataque de Irán era "obvia" en el contexto de su comunicado del martes poco después de que Teherán lanzara una oleada de misiles contra Israel como respuesta a la muerte de los líderes de Hamás y Hezbolá y por los ataques israelíes en Gaza y Líbano. El Ministerio de Exteriores de Israel ha lamentado que no mencionara a Irán en su comunicado ni condenara de manera clara su "grave agresión", por lo que considera que ahora no es bienvenido. "Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos y su dignidad nacional con o sin António Guterres", ha advertido su titular, Israel Katz.

Compartir nota: Guardar