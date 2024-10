Kylian Mbappé y Ferland Mendy, fuera de la lista de Francia para la Liga de Naciones

El delantero Kylian Mbappé y el lateral izquierdo Ferland Mendy, del Real Madrid, se han quedado fuera este jueves de la lista de la selección francesa para los próximos compromisos internacionales ante Israel y Bélgica de la Liga de Naciones. Kyliam Mbappé, estrella del Real Madrid y que acaba de salir de una pequeña lesión muscular, no ha sido incluido por el seleccionador Didier Deschamps para estos dos compromisos a domicilio, por lo que el delantero madridista, que se perdió el derbi por lesión y fue suplente ante el Lille en Champions este miércoles, tendrá descanso durante el próximo parón de selecciones. Una inactividad que le permitirá recuperarse por completo, así como poder acumular 14 días sin disputar un partido. "He hablado con Kylian. Tiene un problema muscular que no es grave, pero no estoy aquí para correr riesgos, por eso no está en la lista", aseguró Deschamps en rueda de prensa, donde apuntó que no tiene "la menor duda de su implicación" con Francia.. Otra de las grandes novedades de la lista de Francia es la ausencia del también jugador del Real Madrid, Ferland Mendy, que ha sido titular en nueve de los once partidos que ha disputado el equipo de Carlo Ancelotti hasta el momento. Sí estarán con la selección gala los centrocampistas del Real Madrid Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, así como el lateral del FC Barcelona Jules Koundé. Todo ello, en la que es la primera lista de la selección francesa desde que Antoine Griezmann comunicará esta semana su decisión de dejar el combinado 'bleu'.

